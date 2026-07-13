Những mái ấm nặng tình đồng hương

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

Sau 5 tháng được ở trong căn nhà Đại đoàn kết, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ở tổ dân phố Trường An, phường Hoài Nhơn) vẫn chưa hết xúc động khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chính quyền địa phương và bà con đồng hương Hoài Nhơn ở TP. Hồ Chí Minh.

Bà Hương cho biết, chồng bà bị thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, 3 người con đang còn tuổi ăn học nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà gia đình bà ở trước đây do cha mẹ để lại xây dựng đã hơn 50 năm nhưng chưa được sửa chữa nên xuống cấp nặng.

Đầu năm nay, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu ở TP. Hồ Chí Minh (chủ DN là người quê Hoài Nhơn) và 20 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” phường Hoài Nhơn để xây nhà Đại đoàn kết.

Nhờ số tiền đó, cộng với sự chung tay hỗ trợ ngày công của các hội, đoàn thể địa phương, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà khang trang là niềm mong ước suốt bao năm qua.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hương được Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Thúy Duy

Cuối tháng 6 vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Đáng (SN 1951, ở tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Hoài Nhơn) ngập tràn niềm vui khi chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ cùng phối hợp tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Chồng mất sớm, bà Đáng cật lực bươn chải nuôi 4 người con, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Gia đình bà phải sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa.

Trong không khí đầm ấm, chan chứa nghĩa tình của buổi lễ, ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện Hội đồng hương khu vực Hoài Nhơn và Hội đồng hương phường Hoài Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh đã trao 65 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cùng 1 ti vi, 1 tủ lạnh cho gia đình bà Đáng.

Ông Hùng chia sẻ: “Là người con của quê hương Hoài Nhơn, những năm qua, chúng tôi luôn gắn kết và tận tâm hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình bằng những việc làm nhân nghĩa.

Việc góp phần hỗ trợ xây những ngôi nhà đong đầy nghĩa tình để những hộ khó khăn có chỗ ở tốt hơn cũng là niềm hạnh phúc của bà con đồng hương Hoài Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung tại TP. Hồ Chí Minh”.

Không giấu được niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, bà Đáng xúc động bày tỏ: “Bao nhiêu năm qua, mẹ con tôi phải sống trong ngôi nhà mà không biết nó có thể tự sập lúc nào. Giờ đây không còn phải lo lắng gì nữa.

Gia đình tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng sẻ chia yêu thương của bà con Hoài Nhơn đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh cùng các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng vươn lên, chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Cũng trong dịp này, qua kết nối của ông Đỗ Thanh Hùng, các doanh nhân, doanh nghiệp có chủ là người quê Hoài Nhơn đang sống, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Tam Quan tại TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ ủng hộ 180 triệu đồng để tiếp tục xây nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn.

Chia sẻ về công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường thời gian qua, ông Huỳnh Xuân Vấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn - cho biết: Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương có hạn, không đủ để triển khai hỗ trợ cho tất cả hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở.

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực gửi thư ngỏ kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những người con quê hương Hoài Nhơn đang sống, làm việc trên khắp mọi miền đất nước để vận động nguồn kinh phí xây dựng nhà.

“Chúng tôi rất trân quý sự quan tâm của những người con xứ Dừa và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong 1 năm qua đã giúp xây dựng xong 7 ngôi nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường Hoài Nhơn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng.

Cũng từ sự đồng hành này, từ nay đến cuối năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục khởi công xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho bà con. Mỗi ngôi nhà đều thể hiện sự sẻ chia đầy tình nghĩa của những người con đi xa nhưng vẫn luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương” - ông Vấn nói.