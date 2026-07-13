Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DIỆP BẢO SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

Sau 5 tháng được ở trong căn nhà Đại đoàn kết, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ở tổ dân phố Trường An, phường Hoài Nhơn) vẫn chưa hết xúc động khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chính quyền địa phương và bà con đồng hương Hoài Nhơn ở TP. Hồ Chí Minh.

Bà Hương cho biết, chồng bà bị thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, 3 người con đang còn tuổi ăn học nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà gia đình bà ở trước đây do cha mẹ để lại xây dựng đã hơn 50 năm nhưng chưa được sửa chữa nên xuống cấp nặng.

Đầu năm nay, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu ở TP. Hồ Chí Minh (chủ DN là người quê Hoài Nhơn) và 20 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” phường Hoài Nhơn để xây nhà Đại đoàn kết.

Nhờ số tiền đó, cộng với sự chung tay hỗ trợ ngày công của các hội, đoàn thể địa phương, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà khang trang là niềm mong ước suốt bao năm qua.

nhung-mai-am-nang-tinh-dong-huong.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Hương được Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Thúy Duy

Cuối tháng 6 vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Đáng (SN 1951, ở tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Hoài Nhơn) ngập tràn niềm vui khi chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ cùng phối hợp tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Chồng mất sớm, bà Đáng cật lực bươn chải nuôi 4 người con, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Gia đình bà phải sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa.

Trong không khí đầm ấm, chan chứa nghĩa tình của buổi lễ, ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện Hội đồng hương khu vực Hoài Nhơn và Hội đồng hương phường Hoài Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh đã trao 65 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cùng 1 ti vi, 1 tủ lạnh cho gia đình bà Đáng.

Ông Hùng chia sẻ: “Là người con của quê hương Hoài Nhơn, những năm qua, chúng tôi luôn gắn kết và tận tâm hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình bằng những việc làm nhân nghĩa.

Việc góp phần hỗ trợ xây những ngôi nhà đong đầy nghĩa tình để những hộ khó khăn có chỗ ở tốt hơn cũng là niềm hạnh phúc của bà con đồng hương Hoài Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung tại TP. Hồ Chí Minh”.

Không giấu được niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, bà Đáng xúc động bày tỏ: “Bao nhiêu năm qua, mẹ con tôi phải sống trong ngôi nhà mà không biết nó có thể tự sập lúc nào. Giờ đây không còn phải lo lắng gì nữa.

Gia đình tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng sẻ chia yêu thương của bà con Hoài Nhơn đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh cùng các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng vươn lên, chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Cũng trong dịp này, qua kết nối của ông Đỗ Thanh Hùng, các doanh nhân, doanh nghiệp có chủ là người quê Hoài Nhơn đang sống, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Tam Quan tại TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ ủng hộ 180 triệu đồng để tiếp tục xây nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn.

Chia sẻ về công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường thời gian qua, ông Huỳnh Xuân Vấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn - cho biết: Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương có hạn, không đủ để triển khai hỗ trợ cho tất cả hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở.

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực gửi thư ngỏ kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những người con quê hương Hoài Nhơn đang sống, làm việc trên khắp mọi miền đất nước để vận động nguồn kinh phí xây dựng nhà.

“Chúng tôi rất trân quý sự quan tâm của những người con xứ Dừa và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong 1 năm qua đã giúp xây dựng xong 7 ngôi nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường Hoài Nhơn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng.

Cũng từ sự đồng hành này, từ nay đến cuối năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục khởi công xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho bà con. Mỗi ngôi nhà đều thể hiện sự sẻ chia đầy tình nghĩa của những người con đi xa nhưng vẫn luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương” - ông Vấn nói.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những người “trả nợ” cho rừng

Những người “trả nợ” cho rừng

Đời sống

(GLO)- Từ chỗ từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng, nhiều người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhận thức, tích cực nhận khoán, tuần tra, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng.

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Đời sống

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Đời sống

(GLO)- Không chỉ là cầu nối ý Đảng - lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn bà con xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) giúp đỡ thủ tục hưởng chế độ bảo trợ.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát hỗ trợ hưởng chế độ bảo trợ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).

null