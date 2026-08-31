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Đảng ủy xã Chư Sê và Tuy Phước trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên

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ÁNH KIỀU
TRỊNH THẮM
NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Dịp Quốc khánh 2-9, 288 đảng viên tại xã Chư Sê và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) được trao, truy tặng huy hiệu Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã Chư Sê trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Trịnh Thắm

Ngày 31-8, Đảng ủy xã Chư Sê tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 114 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 93 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Trước đó, chiều 30-8, Đảng ủy xã Tuy Phước long trọng tổ chức lễ trao và truy tặng huy hiệu Đảng cho 174 đảng viên, gồm: 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 157 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy Phước trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Thùy Duyên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy Phước trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Thùy Duyên

Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất, đạo đức của người đảng viên.

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