Đảng ủy xã Ngô Mây trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã Ngô Mây tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Lễ.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định, mỗi Huy hiệu Đảng không chỉ ghi dấu chặng đường phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn là biểu tượng của niềm tin, lòng trung thành và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.