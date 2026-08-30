Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy xã Ngô Mây trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Ngô Mây tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Lễ.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

dang-uy-xa-ngo-may-to-chuc-le-trao-tang-truy-tang-huy-hieu-dang.jpg
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định, mỗi Huy hiệu Đảng không chỉ ghi dấu chặng đường phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn là biểu tượng của niềm tin, lòng trung thành và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Có thể bạn quan tâm

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính trị

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

Tin tức

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Tin tức

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.

null