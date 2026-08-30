Đảng ủy phường Diên Hồng trao huy hiệu Đảng cho 244 đảng viên đợt 2-9

Theo đó, trong 244 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng có 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 189 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Diên Hồng trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã chúc mừng, đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, sinh hoạt và phấn đấu.

Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, dù ở cương vị nào, trong điều kiện công tác hay khi trở về sinh hoạt tại địa phương, các đảng viên vẫn luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín đối với Đảng bộ và thế hệ trẻ.

Thời gian tới, đồng chí Đoàn Hữu Dũng mong muốn các đảng viên tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy truyền thống, củng cố khối đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.