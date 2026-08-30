Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy phường Diên Hồng trao huy hiệu Đảng cho 244 đảng viên đợt 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỖ HẰNG ĐỖ HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều 30-8, Đảng ủy phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 244 đảng viên.

Theo đó, trong 244 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng có 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 189 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

dang-uy-phuong-dien-hong-trao-huy-hieu-dang-cho-244-dang-vien-dot-2-9.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy phường Diên Hồng trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã chúc mừng, đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, sinh hoạt và phấn đấu.

Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, dù ở cương vị nào, trong điều kiện công tác hay khi trở về sinh hoạt tại địa phương, các đảng viên vẫn luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín đối với Đảng bộ và thế hệ trẻ.

Thời gian tới, đồng chí Đoàn Hữu Dũng mong muốn các đảng viên tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy truyền thống, củng cố khối đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính trị

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

Tin tức

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Tin tức

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.

null