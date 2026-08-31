Đảng ủy xã Phú Thiện trao huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên đợt 2-9

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Thiện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Lê Tú

Trong 30 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng có 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên 35 tuổi Đảng; 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Việc được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân từng đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đồng thời tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ không ngừng học tập, tiếp nối truyền thống, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Thay mặt đảng viên được nhận Huy hiệu, đảng viên Phùng Thanh Cường (Chi bộ thôn Tân Hiệp) bày tỏ xúc động và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất, phát huy kinh nghiệm, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.