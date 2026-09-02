Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra 2 đợt, đợt 1 diễn ra trong 1 ngày (chiều 3/9 và sáng 4/9/2026), đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 21/9 đến sáng 25/9/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

(Ảnh tư liệu) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 2 đợt: Đợt 1: 1 ngày (chiều ngày 3/9 và sáng 4/9/2026); đợt 2: 4,5 ngày (từ ngày 21/9 đến sáng 25/9/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết. Cụ thể là các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Dân số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Cùng với đó là các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); các dự án: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự thảo: Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân; Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo TTXVN/Vietnam+