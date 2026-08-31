Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng: Sức hút từ những bước nhảy

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn trình diễn sôi động, nơi các vũ công thể hiện tài năng, Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này.

Sôi động những bước nhảy

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII, do Công ty TNHH Dream Dance (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tổ chức thu hút gần 1.000 vận động viên (VĐV) thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Diễn ra trong một ngày tại Khách sạn Pleiku Palace (phường Pleiku), các VĐV thi đấu theo lứa tuổi từ nhi đồng đến trung niên với các nội dung: khiêu vũ thể thao, hiphop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shuffle dance và nhảy hiện đại.

Các VĐV thể hiện kỹ thuật uyển chuyển, đẹp mắt qua từng phần trình diễn. Ảnh: R.H

Với nhiều sự kiện thi đấu được tổ chức, các VĐV đã thể hiện kỹ thuật qua từng phần trình diễn để tranh 494 bộ huy chương ở các nội dung, nhóm tuổi. Sự phong phú về thể loại cùng chất lượng chuyên môn cao, tạo nên không khí sôi động.

Đoàn Gia Lai góp mặt 250 VĐV đến từ 11 CLB trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các VĐV đã để lại dấu ấn qua những phần trình diễn tự tin, giàu kỹ thuật. Trong đó, VĐV Lê Nguyễn Hương Giang (SN 2011, CLB Dream Dance, phường Thống Nhất) giành hạng nhất nội dung solo 5 điệu standard thiếu niên 2, một trong những nội dung thuộc bộ môn khiêu vũ thể thao.

VĐV Hương Giang chia sẻ: “Em tập luyện khiêu vũ thể thao từ năm lớp 2 tại CLB Dream Dance. Đến nay, em đã tham gia tranh tài ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Giành thành tích cao tại sân chơi lần này em rất vui, nhất là khi nhận được sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè và gia đình. Em sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật để trở thành một vũ công giỏi, đạt thêm nhiều thành tích cho bản thân và CLB”.

CLB Dream Dance Chư Sê giành giải nhất nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi thiếu nhi. Ảnh: R.H

CLB Dream Dance Chư Sê (xã Chư Sê) đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc với lực lượng VĐV trình diễn tự tin, góp phần tạo dấu ấn cho đoàn Gia Lai. Kết thúc giải, CLB giành giải nhất nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi thiếu nhi; giải ba nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi trung niên. CLB còn được trao giải nhất toàn đoàn vì sự nghiệp phát triển phong trào khiêu vũ thể thao và nhiều giải thưởng cá nhân khác.

Chị Trần Thị Oanh - huấn luyện viên CLB Dream Dance Chư Sê, chia sẻ: “Tham gia giải lần này, CLB có 30 VĐV thi đấu nhiều nội dung. Đây là giải đấu có quy mô lớn, quy tụ nhiều đoàn mạnh với số lượng sự kiện thi đấu phong phú. Để có được kết quả này, các VĐV đã nỗ lực tập luyện trong thời gian dài. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều giải đấu thường niên và những giải đấu tương tự để các em được giao lưu, học hỏi, tiến bộ và phát triển nguồn VĐV tuyến cao hơn”.

Lan tỏa phong trào khiêu vũ thể thao

Tại Gia Lai, khiêu vũ thể thao là môn còn khá mới, bắt đầu phát triển từ năm 2018 khi Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao toàn tỉnh Gia Lai lần đầu được tổ chức. Dấu mốc ấn tượng của bộ môn này là tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022, cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo (phường Thống Nhất) đã xuất sắc giành huy chương bạc nội dung Standard Tango. Đây là tấm huy chương đầu tiên của tỉnh ở môn khiêu vũ thể thao.

Những màn trình diễn giàu năng lượng góp phần tạo nên không khí sôi động tại giải đấu. Ảnh: R.H

Từ đó, phong trào khiêu vũ thể thao tại Gia Lai từng bước được mở rộng. Nhiều CLB được thành lập, số lượng người tham gia tập luyện ngày càng tăng. Việc duy trì tổ chức Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai hằng năm cũng đã góp phần đưa bộ môn này lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Hiện toàn tỉnh có hơn 10 CLB khiêu vũ thể thao với khoảng 400 VĐV duy trì tập luyện.

Là người gắn bó với phong trào khiêu vũ thể thao tỉnh Gia Lai từ những năm đầu tiên phát triển, Bà Hoàng Thu Trang - Trọng tài quốc tế môn khiêu vũ thể thao, Ủy viên Hội đồng Khiêu vũ thể thao Việt Nam, cho biết: Tôi rất vui khi thấy phong trào khiêu vũ thể thao ở Gia Lai ngày càng phát triển, chất lượng chuyên môn của VĐV, huấn luyện viên được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, các VĐV trẻ Gia Lai tiếp tục duy trì thành tích, kế thừa thế hệ đi trước từng giành huy chương tại các giải đấu quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi đúng trong công tác đào tạo, phát triển phong trào của địa phương.

“Khiêu vũ thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn mang đến vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn cho người tập luyện. Để phát triển bộ môn này rất cần yếu tố về mặt con người, đó chính là những VĐV xuất thân từ chính địa phương và có giải đấu để cho người dân địa phương biết đến nhiều hơn đến bộ môn, đồng thời mở rộng khả năng phát triển trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, cần sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành thể thao, gia đình để các em có thêm động lực tiếp tục theo đuổi bộ môn khiêu vũ thể thao” - bà Trang nói.

Giải thu hút nhiều VĐV trẻ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn. Ảnh: R.H

Ông Trần Nam Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải, Giám đốc Công ty TNHH Dream Dance cho biết: Giải năm nay diễn ra trong bối cảnh sau khi sáp nhập tỉnh nên công tác tổ chức, tập hợp các đoàn VĐV gặp khó khăn, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn. Tuy nhiên, kết quả đạt được ngoài mong đợi khi giải thu hút nhiều đoàn đến từ các tỉnh, thành tham gia tranh tài. Đây là tín hiệu mừng để duy trì giải đấu thường niên, tạo sân chơi, thu hút lực lượng VĐV và góp phần phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao trong thời gian tới. Qua giải đấu, chúng tôi đã phát hiện thêm nhiều VĐV có năng khiếu, thành tích tốt để tiếp tục đào tạo, hướng đến mục tiêu nâng cao thành tích.