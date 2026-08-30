Gần 1.000 vận động viên tranh tài Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng

(GLO)- Chiều 30-8, tại Khách sạn Pleiku Palace (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Dream Dane đã khai mạc Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII.

Giải quy tụ gần 1.000 vận động viên (VĐV) thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước, tranh tài ở các nội dung: khiêu vũ thể thao, hiphop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shuffle dance và nhảy hiện đại. Riêng đoàn Gia Lai có 250 VĐV đến từ 11 câu lạc bộ tham gia.

Với 494 sự kiện thi đấu, các VĐV mang đến những màn trình diễn sôi động, đẹp mắt, thể hiện sự đa dạng của các loại hình khiêu vũ và giải trí.

Giải là dịp để những người yêu thích khiêu vũ và các loại hình giải trí có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn, đồng thời kết nối các câu lạc bộ, VĐV đến từ nhiều địa phương trong cả nước.