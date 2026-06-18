Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đoàn khảo sát do ông Đoàn Đức Hân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Sương

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ giai đoạn 2011-2025, các cấp Công đoàn tại tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng hoạt động CĐCS từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Công đoàn, trở thành điểm tựa cho đoàn viên, người lao động. Sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 19 Công đoàn xã, phường; 891 CĐCS với 79.388 đoàn viên/87.086 công nhân, viên chức, lao động.

Tuy nhiên, hoạt động CĐCS vẫn còn một số khó khăn như: chất lượng hoạt động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên biến động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế; việc thu kinh phí Công đoàn ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Ông Bùi Đức Thăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty In Nhân dân Bình Định phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Sương

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Gia Lai kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ phù hợp giai đoạn mới; sớm ban hành quy định về tổ chức nghiệp đoàn cơ sở; đầu tư hạ tầng chuyển đổi số đồng bộ và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhằm nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Các CĐCS cũng kiến nghị cần đầu tư nền tảng số dùng chung, nâng cao phúc lợi đoàn viên; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Công đoàn cụ thể; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ Công đoàn nhằm nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác báo cáo để giảm áp lực, tiết kiệm thời gian cho cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Đoàn Đức Hân đánh giá các ý kiến, kiến nghị của các Công đoàn xã, phường, CĐCS bám sát thực tiễn và nội dung Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. Ông ghi nhận, tiếp thu và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất để báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ông Đoàn Đức Hân đề nghị Công đoàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kiện toàn tổ chức Công đoàn các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn đơn vị sự nghiệp, Công đoàn xã, phường và Công đoàn khu công nghiệp...