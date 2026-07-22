Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Cụm thi đua số 2 sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-7, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Cụm thi đua số 2 gồm Công đoàn các phường Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, An Phú, An Khê và Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cụm thi đua số 2 đang quản lý 303 Công đoàn cơ sở với 17.459 đoàn viên. Trong 6 tháng qua, toàn Cụm đã kết nạp mới 1.696 đoàn viên, thành lập mới 30 Công đoàn cơ sở và giới thiệu 178 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; trong đó có 27 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

cum-thi-dua-so-2-so-ket-hoat-dong-cong-doan.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm. Toàn Cụm đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 534 lượt đoàn viên; chăm lo cho 4.332 lượt đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí trên 2,197 tỷ đồng.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo được triển khai sâu rộng với 377 sáng kiến, giải pháp được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn tại cơ sở.

Dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Mỗi đơn vị một sáng kiến - Cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phường”.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm hay trong đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên.

Đồng thời, tăng cường công tác thi đua, kiểm tra, giám sát và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã được đề xuất nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Thời sự

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7 để phục vụ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang viếng anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Đại tướng Lương Tam Quang viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Chư Sê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Chư Sê

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Chư Sê nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026).

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-7, tại TP. Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. Trong thời gian này, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Thời sự

(GLO)- Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về thực trạng cũng như giải pháp, lộ trình đầu tư hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cảnh sát biển đồng hành cùng quân, dân đảo Cù Lao Chàm

Cảnh sát biển đồng hành cùng quân, dân Cù Lao Chàm

Thời sự

(GLO)- Ngày 16-7, Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên đảo.

null