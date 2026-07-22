Cụm thi đua số 2 sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng năm 2026

(GLO)- Sáng 21-7, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Cụm thi đua số 2 gồm Công đoàn các phường Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, An Phú, An Khê và Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cụm thi đua số 2 đang quản lý 303 Công đoàn cơ sở với 17.459 đoàn viên. Trong 6 tháng qua, toàn Cụm đã kết nạp mới 1.696 đoàn viên, thành lập mới 30 Công đoàn cơ sở và giới thiệu 178 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; trong đó có 27 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm. Toàn Cụm đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 534 lượt đoàn viên; chăm lo cho 4.332 lượt đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí trên 2,197 tỷ đồng.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo được triển khai sâu rộng với 377 sáng kiến, giải pháp được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn tại cơ sở.

Dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Mỗi đơn vị một sáng kiến - Cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phường”.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm hay trong đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên.

Đồng thời, tăng cường công tác thi đua, kiểm tra, giám sát và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã được đề xuất nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới.