(GLO)- Chiều 18-11, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai cho biết: Để ứng phó với lũ trên sông Ba, trong những ngày tới, Công ty tiếp tục điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ và Ia Mláh theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba.

Theo đó, Công ty đã có Thông báo số 573/TB-KTTL và số 574/TB-KTTL gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cùng các đơn vị, địa phương về việc tiếp tục điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ và Ia Mláh.

Tràn xả lũ hồ chứa Ayun Hạ đang vận hành điều tiết theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Ảnh: N.D

Hồ chứa Ayun Hạ lưu lượng điều tiết từ 10-150 m3/s, còn hồ chứa Ia Mláh lưu lượng điều tiết từ 5-150 m3/s; thời gian điều tiết qua tràn của 2 hồ từ 19 giờ ngày 18-11 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 21-11.

Mực nước tại cầu Bến Mộng chiều ngày 18-11. Ảnh: N.D

Ông Phan Phước Thiện-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai-cho biết: Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập lụt cao, Công ty đã có báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất phương án vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ và Ia Mláh. Tại Công văn số 109/BCH-PCTT, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã đồng ý phương án vận hành điều tiết 2 hồ chứa của Công ty.

Tràn xả lũ hồ Ia Mláh đang điều tiết lượng nước trong hồ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa. Ảnh: N.D

Cũng theo ông Thiện, hiện nay, Công ty đã gửi thông báo về việc tiếp tục điều tiết nước qua tràn của 2 hồ chứa đến các cơ quan chuyên môn 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã cùng các đơn vị liên quan biết thông tin về việc điều tiết nước nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân vùng hạ du.



Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị các phương tiện sẵn sàng ứng phó, tổ chức quan trắc số liệu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ, mực nước tại các trạm thủy văn để điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp.

Công ty cũng thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo Quyết định số 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành năm 2018.