Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Những ngày qua, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, đề phòng mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Hiện nay, nhiều hồ chứa có dung tích vượt mực nước dâng bình thường như: Biển Hồ B đạt 106%, Hà Ra Nam đạt 100%, Tân Sơn đạt 100%, Ia Rtô đạt 100%... Các hồ chứa còn lại có dung tích đạt theo quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ.

muc-nuoc-tai-ho-chua-bien-ho-b-da-dat-va-vuot-so-voi-dung-tich-thiet-ke.jpg
Hồ chứa Biển Hồ B đã tích nước đạt và vượt so với dung tích thiết kế. Ảnh: N.D

Đặc biệt, tại hồ Ia Ring (xã Bờ Ngoong), công tác vận hành đang được tập trung tối đa nhằm bảo vệ an toàn công trình. Công ty đã phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng phương án vận hành cấp nước hồ chứa khi công trình gặp sự cố. Hiện nay, công trình đang vận hành ổn định, tại vị trí lỗ sụt thượng lưu đã được khắc phục tạm thời, tránh tình trạng nước ngoại lai chảy vào, tràn xả lũ hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Hữu Tỵ-Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong-cho biết: Trước những dự báo về sức ảnh hưởng của cơn bão số 13, những ngày qua, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của xã thường xuyên kiểm tra công tác ứng phó ở các thôn, làng trên địa bàn. Đặc biệt, tại công trình hồ chứa nước Ia Ring, UBND xã thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai theo dõi mực nước cũng như công tác quản lý, vận hành.

Hiện nay, xã đã chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” phối hợp với các lực lượng chức năng ứng phó khi có sự cố xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

khu-vuc-gap-su-co-ho-chua-nuoc-ia-ring-da-duoc-khac-phuc-tam-thoi.jpg
Khu vực sự cố hồ chứa Ia Ring đã được khắc phục tạm thời. Ảnh: N.D

Cùng với hồ Ia Ring, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai cũng đang tích cực theo dõi lưu lượng nước về hồ chứa Ayun Hạ và Ia Mlá nhằm ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

nguon-nuoc-tai-dap-dang-an-phu-da-vuot-tran.jpg
Mực nước tại đập dâng An Phú đã vượt tràn. Ảnh: N.D

Ông Võ Đình Phúc-Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện (Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai) chia sẻ: Hiện tại, lưu lượng nước hồ Ayun Hạ đang trong giới hạn cho phép. Trước dự báo của cơ quan chuyên môn về ảnh hưởng của cơn bão số 13, từ ngày 5-11 đến nay, 100% cán bộ Chi nhánh tổ chức túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án điều tiết, vận hành hồ chứa Ayun Hạ theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với Tiểu ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn-Chi nhánh Thủy lợi Ayun Pa-Ia Pa điều tiết nước trên kênh chính Bắc và kênh chính Nam. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng gửi các thông báo, bản tin liên quan đến thiên tai cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

ho-chua-nuoc-ayun-ha-dang-van-hanh-dieu-tiet-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-ba.jpg
Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
﻿Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, ông Phan Phước Thiện-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai-thông tin: Hiện tại, Công ty tập trung lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra hoạt động các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống công trình đầu mối hồ, đập, các vị trí xung yếu, hạng mục đang thi công sửa chữa thường xuyên 2025.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm vận hành công trình theo quy trình đơn hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt. Quan trắc cập nhật số liệu, bản tin quan trắc và thông báo xả lũ (nếu có) đến các địa phương vùng hạ du theo quy định…

null