Túc trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ để ứng phó bão số 13

(GLO)- Chiều 5-11, tại Công điện số 08/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đồng chí phụ trách Sở Chỉ huy tiền phương và các tổ địa bàn trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ để ứng phó bão số 13.

Để chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí phụ trách Sở Chỉ huy tiền phương và các tổ địa bàn (theo phân công tại Văn bản số 74-CV/TU ngày 5-11-2025 và Văn bản số 6092/UBND-NNMT ngày 5-11-2025) và các lực lượng ứng phó thiên tai tại địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra tình hình và đôn đốc công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại thôn Trung Lương (xã Cát Tiến). Ảnh: Dũng Nhân

Bắt đầu từ ngày 5-11-2025 túc trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ (tuyệt đối không rời vị trí công tác, không tự ý về nhà trong thời gian bão và mưa lũ để bảo đảm chỉ huy, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh); báo cáo đầy đủ tình hình về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Hàng ngày, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Sở Chỉ huy tiền phương với các tổ công tác địa bàn và lãnh đạo các xã, phường nhằm nắm bắt tình hình từ các tổ công tác địa bàn và các xã, phường từ ngày 5-11-2025 đến kết thúc cơn bão để chỉ đạo kịp thời (riêng ngày 5-11-2025 họp vào lúc 19 giờ 30 phút, các ngày khác tùy tình hình thực tế sẽ thông báo sau).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì chuẩn bị đường truyền phục vụ cuộc họp.