Dồn toàn lực sơ tán người dân đến nơi an toàn trước bão số 13

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó, triển khai công tác sơ tán dân đến nơi an toàn.

Các địa phương ven biển khẩn trương di dời dân

Tại phường Quy Nhơn Đông - nơi có các khu vực ven biển như Nhơn Hải, Nhơn Lý - công tác sơ tán dân đang được triển khai khẩn trương. Toàn phường có 6.563 hộ (24.640 nhân khẩu) phải sơ tán xen ghép và 206 hộ (769 nhân khẩu) sơ tán tập trung.

Tính đến 7 giờ ngày 5-11, toàn tỉnh đã có 268 hộ (997 nhân khẩu) tại 4 khu vực sạt lở gồm Núi Gành (xã Đề Gi), Núi Cấm (xã Cát Tiến), Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn) được di dời đến nơi an toàn. Ở khu vực phía Tây, tuyến đường vận hành trạm 500 kV (xã Ia Ly) ghi nhận điểm sạt lở, 6 hộ (25 nhân khẩu) đã được sơ tán từ ngày 20-10.

Chính quyền đã chuẩn bị sẵn các điểm tránh trú an toàn, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ đưa người già, khuyết tật, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn. Cơ số lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đã được dự trữ đầy đủ để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng nhanh chóng vào cuộc. Hiện, Công an phường Quy Nhơn Đông đã vận động 43 hộ dân với 147 nhân khẩu ở các khu phố Hải Nam, Hải Đông đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời, chằng chống nhà cửa cho người dân trước khi bão đổ bộ.

Công an phường Quy Nhơn Đông rà soát các hộ dân có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 để kịp thời tổ chức di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ chính quyền vào cuộc, tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân cũng được phát huy mạnh mẽ. Tại khu phố Lý Lương, anh Hoàng Lợi cùng nhóm thanh niên địa phương đã tự nguyện lập đội hỗ trợ phòng, chống bão; giúp các hộ neo đơn, gia đình khó khăn chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Anh Hoàng Lợi chia sẻ: “Sau khi chằng chống xong nhà mình, tụi em rủ nhau đi giúp các hộ xung quanh. Bà con ở đây đa phần lớn tuổi, nên tụi em trẻ, khỏe thì góp chút sức để mọi người yên tâm hơn trước bão”.

Phường Quy Nhơn Đông chuẩn bị nơi tránh trú cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Cát Tiến, công tác di dời dân cũng được triển khai quyết liệt. Toàn xã có 1.326 hộ (4.768 nhân khẩu) sơ tán xen ghép và 242 hộ (877 nhân khẩu) sơ tán tập trung. Địa phương bố trí 3 điểm tránh trú tập trung tại các trường học; trong đó, điểm trường Trung Lương đón 17 hộ dân, còn toàn bộ thôn Núi Cấm được di dời về trụ sở UBND xã và trường học để đảm bảo an toàn. Riêng khu vực Trạm Radar Biên phòng, 16 hộ dân đã hoàn tất việc di chuyển.

Ở xã Đề Gi, công tác phòng-chống bão thực hiện rất khẩn trương theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo ông Võ Văn Tài-Chủ tịch UBND xã Đề Gi, toàn xã có 1.901 hộ (6.210 nhân khẩu) sơ tán xen ghép và 45 hộ (138 nhân khẩu) sơ tán tập trung.

Riêng thôn Thắng Kiên có 15 hộ đã được vận động di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ. Ở các điểm sơ tán, ngoài công đảm bảo công tác hậu cần, địa phương còn thành lập các tổ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Phải hoàn tất sơ tán trước 12 giờ ngày 6-11

Ngay từ ngày 4-11, xã Tuy Phước Đông đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp tại 29 thôn. Lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên đến từng hộ vận động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, nhất là tại vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu.

Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được phân công phụ trách từng cụm dân cư, hỗ trợ chằng chống nhà cửa, thu dọn vật dụng, di dời người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn và gia đình chính sách đến điểm tập trung an toàn.

Ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông - cho biết: “Là địa phương có số hộ dân phải sơ tán lớn với 9.639 hộ (36.208 nhân khẩu), trong đó 142 hộ (495 nhân khẩu) sơ tán tập trung, xã đã chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần; chủ động phối hợp với các đại lý cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão. Các điểm sơ tán được bố trí tại nhà văn hóa, trường học 2 tầng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân”.

Gia đình bà Huỳnh Thị Năm chuẩn bị được địa phương đưa đến nơi tránh trú. Ảnh: Thảo Khuy

Bà Huỳnh Thị Năm (SN 1968, thôn Vinh Quang 1, xã Tuy Phước Đông) là một trong những hộ được địa phương hỗ trợ sơ tán - chia sẻ: “Tôi sức khỏe yếu, lại có 2 con bị thiểu năng. Nghe tin bão lớn sắp đến, tôi rất lo lắng, vừa lo cho các con vừa lo cho ngôi nhà. Nhưng được chính quyền đưa đến nơi an toàn để bảo đảm tính mạng, gia đình tôi thấy yên tâm và ấm lòng”.

Tại xã Tuy Phước, chính quyền đã huy động tổng lực, thành lập 32 tổ xung kích phòng, chống thiên tai tại 32 thôn; lực lượng công an, dân quân, đoàn viên, đội cứu hộ túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước đã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, vệ sinh xung quanh, góp phần giúp bà con yên tâm ứng phó với bão. Ảnh: H.V

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội và đến từng hộ dân; người dân ký cam kết di dời, chằng chống nhà cửa, dự trữ nhu yếu phẩm. Các cơ sở cung ứng đã chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, thuốc men, không để người dân thiếu thốn khi bị cô lập.

Theo rà soát, toàn xã có 15 điểm có nguy cơ ngập úng cục bộ; địa phương bố trí 55 điểm sơ tán an toàn, phấn đấu hoàn tất việc di dời trước 12 giờ ngày 6-11.

Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã - thông tin: “Xã đã họp khẩn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, rà soát toàn bộ phương án ứng phó, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn, đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả khi bão đổ bộ”.

Tại phường Quy Nhơn Tây, đoàn công tác đã kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt ở khu phố 6, nơi có 17 hộ (56 nhân khẩu) thuộc diện phải di dời. Chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương vận động, hỗ trợ các hộ còn lại di chuyển đến nơi an toàn trong chiều nay.

Nhiều người dân đã đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thảo Khuy

Ở phường Quy Nhơn Bắc, các khu vực có nguy cơ cao như tổ 2, khu phố 2 có 28 hộ (97 nhân khẩu) thuộc diện di dời. Riêng khu phố 3 có 700 hộ (2.062 nhân khẩu), trong đó gần 60 người đã đăng ký đến khu trú bão của khu phố. Tại tổ 14, khu phố 14 có 621 hộ (2.302 nhân khẩu), trong đó 34 hộ (113 nhân khẩu) được xác định phải sơ tán do nguy cơ sạt lở núi Hòn Chà.