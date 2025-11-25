(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lũ hạ lưu sông Kôn (tại trạm Thạnh Hòa) đang dao động theo xu thế giảm chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 25-11 là 6.41 m, trên mức báo động 1 là 0.41 m.

Trong 6-12 giờ tới, mực nước tại trạm Thạnh Hòa vẫn tiếp tục giảm và duy trì ở mức xấp xỉ báo động 1.

Lũ hạ lưu sông Kôn đang giảm dần. Ảnh: Trọng Lợi

Mặc dù lũ giảm, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Các đơn vị cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Lũ trên sông có khả năng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.