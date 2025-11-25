Lũ hạ lưu sông Kôn đang giảm dần

Trong 6-12 giờ tới, mực nước tại trạm Thạnh Hòa vẫn tiếp tục giảm và duy trì ở mức xấp xỉ báo động 1.
Mặc dù lũ giảm, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Các đơn vị cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.
Lũ trên sông có khả năng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.