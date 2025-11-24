Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Lũ trên sông Kôn có khả năng đạt đỉnh trên báo động 2

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, mực nước trên hạ lưu sông Kôn đang lên ở mức dưới báo động 2. Mực nước lũ lúc 7 giờ ngày 24-11 tại trạm Thạnh Hòa là 6.62 m, dưới báo động 2 là 0.38 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên có khả năng đạt đỉnh trên báo động 2. Trong 12-24 giờ tới, lũ vùng hạ lưu sông Kôn xuống chậm và ở mức dưới báo động 2.

img8505-1763449194943492003969.jpg
Cảnh báo ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc hạ lưu sông Kôn. Ảnh: Hồng Phúc

Cảnh báo lũ vẫn tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Người dân sinh sống ở các khu vực trên cần chú ý cẩn trọng, chủ động phương án ứng phó.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

