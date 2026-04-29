Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, tạo động lực và khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp nối hiệu quả từ phong trào thi đua “Ba Nhất” đang lan tỏa sâu rộng, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai phương châm hành động “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, từng đơn vị chủ động cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực tiễn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực công tác.

Đợt thi đua cũng đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.