Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân"

THU HUYỀN
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, tạo động lực và khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp nối hiệu quả từ phong trào thi đua “Ba Nhất” đang lan tỏa sâu rộng, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai phương châm hành động “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, từng đơn vị chủ động cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực tiễn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực công tác.

Đợt thi đua cũng đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

Chính trị

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

Chính trị

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

