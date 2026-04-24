Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Ngày 23-4, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 739.

Theo báo cáo của Trung đoàn 739, sau hơn 2 tháng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật đều được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Chất lượng huấn luyện có chuyển biến tích cực, đặc biệt ở các nội dung thực hành như bắn súng, điều lệnh đội ngũ.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, yên tâm học tập, rèn luyện.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trò chuyện, động viên chiến sĩ mới. Ảnh: Đức Dũng

Trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 739 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, xây dựng chính quy; quản lý chặt chẽ quân số; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe bộ đội, tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết, không để xảy ra các trường hợp say nắng, say nóng.

Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ mới, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Đức Dũng

Tại thao trường Tiểu đoàn bộ binh 52, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp theo dõi nội dung bắn đạn thật, biểu dương và tặng hoa các chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong huấn luyện.