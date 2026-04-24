Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

ĐỨC DŨNG
(GLO)- Ngày 23-4, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 739.

Theo báo cáo của Trung đoàn 739, sau hơn 2 tháng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật đều được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Chất lượng huấn luyện có chuyển biến tích cực, đặc biệt ở các nội dung thực hành như bắn súng, điều lệnh đội ngũ.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, yên tâm học tập, rèn luyện.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trò chuyện, động viên chiến sĩ mới. Ảnh: Đức Dũng

Trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 739 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, xây dựng chính quy; quản lý chặt chẽ quân số; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe bộ đội, tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết, không để xảy ra các trường hợp say nắng, say nóng.

Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ mới, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Đức Dũng

Tại thao trường Tiểu đoàn bộ binh 52, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp theo dõi nội dung bắn đạn thật, biểu dương và tặng hoa các chiến sĩ mới đạt thành tích cao trong huấn luyện.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

