Đồng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Hội nghị kết nối đến 18 điểm cầu Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với sự tham dự của các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Bám sát định hướng của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, trong quý II-2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm triển khai thực hiện.

Trong quý II năm 2024, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 431 đảng viên; đến nay, tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy là 1.526/1.577 chi bộ, đạt 96,76%. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục.

Các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Ngành dân vận tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Trong quý II-2024, Đảng ủy Báo Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tin, bài và xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Đề án Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chủ động tham mưu công tác theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ, cập nhật bổ sung danh sách cán bộ thuộc diện quản lý khám sức khỏe.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Trong đó chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân các nguồn vốn công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung triển khai các giải pháp tăng cường thu ngân sách nhà nước. Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được chú trọng; các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch, phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục được quan tâm...

Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Đảng ủy các đơn vị lực lượng vũ trang tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đã đạt được trong quý II, tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số địa phương còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao; công tác lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công một số dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 triển khai thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; một số dự án xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2024 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số địa phương; tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông tăng 3 chỉ số (tăng 24,4% số vụ, tăng 7,53% số người chết, tăng 39,84% số người bị thương),... Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan và một số giải pháp khắc phục thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được và tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy địa phương tập trung thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất.

Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động hè; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng sống nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giảm thiểu phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, ...

Đặc biệt, các cấp ủy địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả 3 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động ”Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo”; tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với các cơ quan Khối Đảng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của các cấp theo tiến độ, đảm bảo chất lượng; theo dõi, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.