Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai 2025

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu LLVT năm 2025. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đó, 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu LLVT tỉnh Gia Lai năm 2025 gồm: Đại úy Phạm Thị Xuân Thu, Đại úy Lê Văn Thoại, Thượng úy Trần Thùy Yến Nhi, Đại úy Võ Triệu Long, Thượng úy Lê Tuấn Vũ, Thượng úy Trần Xuân Đạt, Thượng úy Trần Thị Mỹ Thùy, Thượng úy Nguyễn Hí, Thượng úy Phan Nguyên Vũ và Thượng úy Hà Văn Anh.

Đây là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phong trào thi đua của LLVT tỉnh.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn

Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà (600 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trình chiếu phóng sự về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh; tổ chức giao lưu giữa cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu; đồng thời đề nghị tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh.