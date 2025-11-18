Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

(GLO)- Chiều 18-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban ngành và 135 xã, phường trong toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với lũ lụt, sạt lở.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh tại cuộc họp, từ sáng sớm ngày 17 đến ngày 18-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước các sông tăng nhanh và xuất hiện lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu kết luận cuộc họp.

﻿Ảnh: N.H

Lượng mưa từ 8 giờ ngày 17 đến 10 giờ ngày 18-11 ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 150 mm (trạm Vân Canh: 260 mm, Canh Liên: 226 mm, An Quang: 168 mm). Khu vực phía Tây phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm.

Theo dự báo từ ngày 19 đến sáng 20-11 ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Về tình hình mực nước sông, trong 12 giờ qua, mực nước các sông tăng nhanh và xuất hiện lũ. Mực nước lúc 12 giờ ngày 18-11, sông Kôn tại các trạm Vĩnh Sơn là 71,19 m (trên báo động 2: 0,69 m), trạm Bình Nghi là 14,94 m (dưới báo động 1: 0,56 m), trạm Thạnh Hòa là 7,32 m (trên báo động 2: 0,32 m).

Sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì là 4,09 m (trên báo động 1: 0,59 m). Sông Ba tại trạm Ayun Pa là 155 m (trên báo động 2: 0,5 m), trạm An Khê là 406,36 m (dưới báo động 3: 0,14 m). Sông An Lão tại trạm An Hòa là 21,78 m (dưới báo động 1: 0,22 m).

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình mưa lũ tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Trong 6-12 giờ tới, mực nước lũ trên thượng lưu sông Ba tiếp tục dao động nhưng duy trì ở mức cao, hạ lưu sông Ba có khả năng đạt đỉnh trên báo động 3 từ 0,5-1 m; sông Kôn có khả năng đạt đỉnh từ trên báo động 2.

Trong 12-24 giờ tới, lũ vùng hạ lưu sông Ba và sông Kôn vẫn duy trì ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3.

Về tình hình hồ chứa nước, tại khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa, đến 14 giờ ngày 18-11 dung tích của tất cả các hồ là 463,743 triệu m3/675,664 triệu m3, đạt 68,6% dung tích thiết kế. Hiện có 33 hồ đầy nước, 47 hồ qua tràn.

Đến thời điểm báo cáo, khu vực phía Tây tỉnh, dung tích chứa của 119 hồ (không tính hồ Ia Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý) là 506,870 triệu m3/600 triệu m3, đạt 84,5% dung tích thiết kế; hiện có 77 hồ đầy nước, 83 hồ qua tràn.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, đến chiều ngày 18-11, một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ngập lụt. Cụ thể: Phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ/2.234 nhân khẩu bị ngập úng (ngập khoảng 0,2-0,5 m). Tại phường Quy Nhơn Bắc bị ngập lụt diện rộng trên địa bàn tổ 6, khu phố 13, khu phố 7, khu phố 5, khu phố 1, khu phố 9. Tại xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Đông đã xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt tại nhiều khu dân cư…

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các xã, phường đã cắm biển báo và rào chắn cấm người và phương tiện qua lại các đoạn bị ngập nước.

Theo dự báo, từ ngày 19 đến ngày 20-11, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa to; tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh; khả năng xuất hiện thêm tình trạng ngập lụt và nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở đất; từ ngày 20 đến 25-11 lượng mưa sẽ giảm dần.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo các phương án di dời, ứng cứu dân vùng lũ lụt.

﻿Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình chủ động ứng phó với mưa lũ, triển khai các phương án di dời dân, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, chia cắt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ: Theo dự báo, trong các ngày tới từ 18 đến 20-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở là rất cao. Do đó, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác chủ động phòng, chống, ứng phó với lũ lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Cùng với việc tập trung khắc phục triệt để hậu quả bão số 13, các địa phương cần rà soát những hộ dân có nhà ở bị sập, tốc mái do bão, bố trí đảm bảo nơi ăn ở ổn định cho bà con. Đối với những địa bàn xảy ra ngập lụt thì khẩn trương tổ chức di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn; chậm nhất phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 18-11; đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt kịch bản ứng phó với lũ lụt ngay từ 15 giờ ngày 18-11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương hỗ trợ lực lượng, phương tiện tăng cường cho những điểm xung yếu và hỗ trợ các địa phương trong việc di dời người dân và tài sản.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành trong Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh để tập trung triển khai thực hiện công tác chủ động ứng phó với lũ lụt, không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.