Gia Lai có mưa to đến rất to từ ngày 6 đến 7-11, cảnh báo lũ trên các sông

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ sáng 6-11 đến 7-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 80-200 mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 150-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Theo đó, từ chiều ngày 4-11 đến chiều 5-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có nơi mưa vừa và giông. Tổng lượng mưa từ 14 giờ ngày 4-11 đến 14 giờ ngày 5-11 phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Từ sáng 6-11 đến chiều ngày 7-11 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 80-200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 150-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Ngoài ra chiều tối và đêm 5-11 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Từ chiều ngày 7-11 đến chiều ngày 8-11 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Người dân đặt bao nước giữ mái tôn trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: P.V

Ngoài ra, hiện nay, mực nước trên các sông trong tỉnh ở mức dưới báo động 1.

Từ ngày 6 đến 9-11, trên các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.