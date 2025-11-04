Cảnh báo giông lốc, mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong khoảng 3 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào và giông.

Cụ thể, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Krái, Ia Khươl, Đức Cơ, Ia Pnôn, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Púch, Gào, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Kông Chro, SRó, Ayun Pa (Tổ 24), Ia Rbol, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Hội Sơn, Vân Canh. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hình ảnh ra đa tại khu vực tỉnh Gia Lai

Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Ia Grai, Ia Chia, Ia O, Ia Ly, Chư Păh, Ia Phí, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Dom, Ia Nan, Hra, Đak Đoa, KDang, Đak Sơmei, Ia Pia, Ia Le, Ia Hrú, Chư Sê, Ia Ko, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, Biển Hồ, Kbang, Kông Bơ La, An Khê, An Bình, Đak Pơ, Ya Hội, Ya Ma, Chư Krey, Đăk Song, Ayun Pa, Ia Sao, Pờ Tó, Phú Thiện, Ia Dreh, Uar, An Hòa, An Vinh, An Toàn, Ân Tường, Kim Sơn, Tây Sơn, Bình Hiệp, Bình An, Canh Vinh, Canh Liên, Quy Nhơn Tây và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.