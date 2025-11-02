Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, cảnh báo lũ trên thượng nguồn sông Kôn

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn dao động ở mức xấp xỉ báo động 1. Mực nước lúc 7 giờ ngày 2-11 như sau: tại trạm Vĩnh Sơn là 70.97 mét dưới mức báo động 1: 0.03 m.

Dự báo, trưa và chiều 2-11, mực nước lũ thượng nguồn sông Kôn tiếp tục dao động ở mức báo động 1- 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to từ nay đến ngày 4-11. Ảnh: P.V

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 2-11 đến sáng 4-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 4-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Từ ngày 5-11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.