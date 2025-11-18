Cảnh báo lũ trên sông Ba, sông Kôn và sông Hà Thanh

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện mực nước tại các sông đang lên cao. Trong đó, mực nước lũ trên thượng nguồn sông Ba, hạ lưu sông Kôn và sông Hà Thanh đang tăng nhanh, vượt mức báo động.

Cụ thể, trong 12 giờ qua, mực nước sông Hà Thanh tăng nhanh và xuất hiện lũ. Mực nước lúc 22 giờ tại trạm Vân Canh là 44,11 m, trên mức báo động 2 là 0,11 m.

Tại thượng nguồn sông Ba, ghi nhận tại trạm An Khê lúc 23 giờ ngày 17-11 là 405,68 m, cao hơn báo độc 2 là 0,18 m.

Lũ trên sông Hà Thanh tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2-3. Ảnh: P.V

Còn trên hạ lưu sông Kôn cũng tăng nhanh và xuất hiện lũ. Ghi nhận tại trạm Thạnh Hòa là 6,78 m, dưới mực báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, mực nước lũ trên thượng nguồn sông Ba, sông Kôn tiếp tục lên. Tại trạm An Khê có khả năng đạt đỉnh từ trên báo động 2 đến báo động 3. Lũ trên sông Hà Thanh tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2-3.

Trong 12-24 giờ tới lũ trên sông Ba, sông Kôn có xu thế giảm nhưng còn duy trì ở mức cao.

Cảnh báo, nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Hà Thanh thuộc các xã, phường, xã Vân Canh, xã Canh Vinh, xã Canh Liên; lưu sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...; ven sông Ba thuộc các xã, phường như An Khê, An Bình, Ya Hội, Đak Pơ, Kông Chro...

Nước lũ, ngập lụt ở các vùng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng.