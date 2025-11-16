Vùng biển Gia Lai gió cấp 6-7, cảnh báo lũ quét, sạt lở trên đất liền

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo đêm 16 và 17-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu), có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Đêm 17 và ngày 18-11, vùng biển từ Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Vùng biển Gia Lai có gió cấp 6-7. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, trong 6 giờ qua (từ 9 giờ ngày 16-11 đến 15 giờ ngày 16-11), địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Krong 87,2 mm; Đăk Tơ Pang 86 mm; Nghĩa Điền 51 mm; Kon Dơng 40,4 mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai.

Một số địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá như: xã Kông Yang cũ (thôn 5 dọc sông Ba; làng Húp), làng Kpiêu Kông, làng Đăk Hway (xã Đăk Tơ Pang); đường giao thông từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); Khu vực Làng Plei Hlốp, thôn 6, làng Ia Brêl (xã Chư Pưh); cống tràn qua suối Cát làng Khôi, đoạn đường suối Ji đi làng suối Khôn (xã Ia Mơ); cống tràn liên hợp làng Hát, vùng trũng thấp suối Tôr (xã Ia Pia)…