Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Dự báo từ ngày 16 đến 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 16 đến sáng 18-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo đó, qua theo dõi, ngày và đêm qua (15-11) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ nay (16/11) đến sáng 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 60-120mm, có nơi trên 150 mm.

z7229742193964-5cfd66de11d8efec5d6590f47febf8a4-1.jpg
Dự báo khu vực phía Đông tỉnh sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Ảnh: P.V

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Ngày và đêm 18-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chính quyền và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Multimedia

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null