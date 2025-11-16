Dự báo từ ngày 16 đến 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 16 đến sáng 18-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo đó, qua theo dõi, ngày và đêm qua (15-11) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ nay (16/11) đến sáng 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 60-120mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo khu vực phía Đông tỉnh sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Ảnh: P.V

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Ngày và đêm 18-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chính quyền và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.