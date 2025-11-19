Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ba, sông Kôn, trên báo động 3

(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Ba và sông Kôn dao động ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông An Lão và sông Lại Giang lũ dao động ở mức báo động 1-2.

Cụ thể, mực nước lũ lúc 7 giờ ngày 19-11 trên các sông như sau: Sông Ba tại trạm An Khê là 405.67 m cao hơn báo động 2 là 0.17 m; tại trạm Ayun Pa là 157.05 m cao hơn báo động 3 là 1.05 m.

Sông An Lão tại trạm An Hòa là 22.53 m trên báo động 1 là 0.53 m. Sông Lại Giang tại trạm Bồng Sơn là 4.42 m dưới báo động 1 là 1.58 m. Sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn là 72.82 m trên báo động 2 là 0.32 m; tại trạm Bình Nghi là 16.94 m trên báo động 2 là 0.44 m; tại trạm Thạnh Hòa là 8.00 m ở mức báo động 3.

Mực nước sông Ba tại trạm Ayun Pa là 157.05 m cao hơn báo động 3 là 1.05 m. Ảnh: Vũ Chi

Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, mực nước lũ trên sông Ba và sông Kôn tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2-3 và có nơi trên báo động 3; sông An Lão và sông Lại Giang lũ ở mức báo động 1-2 và có nơi trên báo động 2. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm và duy trì ở mức cao.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Ba: An Khê, An Bình, Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh...và hạ lưu sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...

Người dân sinh sống ở các khu vực trên cần chủ động phương án di dời, ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản.