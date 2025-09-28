Tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Phan Trần Tiến

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ án Phan Trần Tiến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 506 ngày 8-9-2025.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 7-2022, đối tượng Phan Trần Tiến đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay, mượn tiền từ nhiều người, với mục đích chiếm đoạt để tiêu xài, trả nợ cá nhân.

Để công tác điều tra vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo: Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Phan Trần Tiến (sinh ngày 16-10-1973. Nơi cư trú: 22 Đặng Xuân Phong, Phú Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai; CCCD số: 052073001968 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 9-10-2023) dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (VPQCSDT) Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết (theo địa chỉ: số 144, đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Hoài Thương-SĐT: 0947.108587).

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu thì mọi khiếu nại về sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra (VPQCSDT) Công an tỉnh Gia Lai không chịu trách nhiệm giải quyết.