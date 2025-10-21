Công an tìm bị hại của nguyên Giám đốc Đại lý Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm bị hại trong vụ nguyên Giám đốc Đại lý của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai tham ô tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra vào năm 2022 tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2016 đến 2023 tại tỉnh Gia Lai, liên quan đến đối tượng Trần Xuân Ngọc (SN 1960, trú tại tổ 9, phường Pleiku).

Trần Xuân Ngọc từng làm Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2023, với vai trò là Đại lý bảo hiểm, Trưởng phòng kinh doanh cấp cao và Giám đốc Tổng Đại lý Pleiku 2-Gia Lai của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam, Ngọc đã sử dụng các phiếu thu được Công ty cấp phát, tự ý sử dụng số tài khoản ngân hàng cá nhân để thu tiền từ 7 khách hàng nhưng không nộp về Công ty.

Trên cơ sở đó, để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo tìm và mời những người đã nộp tiền phí hợp đồng bảo hiểm qua Ngọc nhưng đến nay vẫn chưa được Công ty ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Phạm Thanh Tùng theo số điện thoại 0989.769.377, tại trụ sở Công an tỉnh tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng).

Thời hạn trình báo và làm việc đến trước ngày 20-11, sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ đề nghị xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.