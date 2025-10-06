Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt nguyên Giám đốc Đại lý của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 6-10, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Ngọc-nguyên Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam.

Đối tượng Ngọc (SN 1960, trú tại tổ 9, phường Pleiku) từng có giai đoạn làm Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam (đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) và đã nghỉ việc từ năm 2023.

5a01ce596f0114eaeb3f4ae283bd028f.jpg
Ngọc từng làm Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khoảng thời gian giữ chức vụ tại Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life, Ngọc đã có hành vi tham ô hàng chục triệu đồng của Công ty. Đây là số tiền mà khách hàng nộp phí bảo hiểm của Công ty thông qua Ngọc. Đối tượng không nộp vào tài khoản của Công ty mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, một số cá nhân cũng đã tố cáo Ngọc về hành vi lạm dụng chức vụ của mình để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người nhằm đầu tư làm ăn nhưng sau đó đã chiếm đoạt.

Qua quá trình xác minh làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc để điều tra về 2 hành vi tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

