Cựu Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kon H’de lãnh án vì tham ô tài sản

(GLO)- Chiều 11-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa (SN 1984, trú tại xã Ya Ma; từng là Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kon H’de) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ, từ năm 2017, Nghĩa được bổ nhiệm là kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kon H’de có trụ sở tại xã Ya Ma.

Để có tiền tiêu xài, trong 2 ngày 21-4-2020 và 7-7-2020, Nghĩa đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của Công ty.

nghia-da-bi-tuyen-phat-muc-an-4-nam-6-thang-anh-ngoc-tri.jpg
Nghĩa đã bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: Ngọc Trí

Cụ thể, Nghĩa đã viết 2 ủy nhiệm chi để chuyển tiền như tài khoản ngân hàng của Công ty đến tài khoản cá nhân của mình. Đối tượng đã gian dối trong việc để trống tên tài khoản và ghi nội dung “Nộp bảo hiểm xã hội năm 2020” để Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Thanh Kim ký tên, đóng dấu vào các ủy nhiệm chi nói trên.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nghĩa đã hạch toán 2 ủy nhiệm chi trên vào số chi tiết tài khoản năm 2020 của Công ty. Đến ngày 26-11-2020, Bảo hiểm xã hội huyện Kông Chro (cũ) gửi thông báo cho Công ty về việc chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội năm 2020 nên ông Kim phát hiện sự việc.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Kim có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, ông Kim đã chết do bệnh nặng nên không xem xét xử lý.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án 4 năm 6 tháng tù.

