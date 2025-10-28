Truy tìm người làm chứng vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Hoài Nhơn Nam ngày 16-8

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo truy tìm người làm chứng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16-8-2025 tại khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam.

Theo tin báo về tội phạm mà cơ quan Công an nhận được, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16-8, tại khu đất trống làm trang trại chăn nuôi của bà Lê Thị Lượng (SN 1965) thuộc khu phố Thuận Thượng 1 đã xảy ra vụ đánh người gây thương tích.

Trong đó, bị hại là Đoàn Văn Hòa (SN 1991, trú tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) bị thương tích ở vùng bụng, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để cấp cứu.

Qua xác minh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn xác định: Lúc 2 giờ 4 phút ngày 16-9, Đoàn Văn Hòa nhập viện trong tình trạng vết thương hở hông phải và hố chậu phải; có vết thương lớn dài khoảng 25 cm; vết thương rách cơ, chảy máu nhiều. Bệnh nhân khai do bị chém.

Đến ngày 18-8, Hòa xuất viện. Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Văn Hòa không báo cáo sự việc trên đến cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra có căn cứ xác định đi cùng Đoàn Văn Hòa còn có Lê Thị Ngọc Ái (SN 1990, trú tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), cùng một số công dân khác cũng có mặt tại địa điểm trên khi vụ việc xảy ra.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo truy tìm người làm chứng, người có liên quan trong vụ việc nêu trên để làm rõ tính chất thương tích, diễn biến, tính chất vụ việc, đặc điểm đồ vật, vật chứng và người có vai trò liên quan nhằm giải quyết vụ việc trên đúng theo quy định pháp luật, không bỏ sót, lọt tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kêu gọi, vận động ai là người có mặt trực tiếp chứng kiến vụ việc, những ai có liên quan kịp thời hợp tác, chấp hành các quy định của pháp luật; kịp thời liên hệ, cung cấp nội dung, diễn biến liên quan đến vụ việc để đơn vị giải quyết theo quy định. Mọi thông tin do công dân cung cấp được bảo mật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan điều tra Công an tỉnh (144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam), gặp điều tra viên Trần Thanh Sang (số điện thoại 0962681125).