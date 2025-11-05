Lãnh đạo xã Biển Hồ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của trẻ em

(GLO)- Ngày 4-11, Thường trực HĐND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có buổi tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Đại diện lãnh đạo xã Biển Hồ trực tiếp lắng nghe và giải đáp thắc mắc của trẻ em. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể; ban Giám hiệu, giáo viên tổng phụ trách Đội của 9 trường Tiểu học và THCS cùng 90 học sinh tiêu biểu trên địa bàn xã Biển Hồ.

Các em học sinh nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi đối thoại, các em học sinh đã nêu 16 câu hỏi, ý kiến xoay quanh các vấn đề: an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường học tập và vui chơi lành mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể từng nội dung, qua đó thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng trẻ em địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Biển Hồ trao tặng xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong việc chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 9 chiếc xe đạp và nhiều phần quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.