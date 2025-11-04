Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty Honda Việt Nam đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn cho học sinh

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Chiều 3-11, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai), Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 250 học sinh khối 11 của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được tham gia 2 nội dung chính gồm phần lý thuyết và thực hành.

Ở phần lý thuyết, các em học sinh được chuyên gia của Honda Việt Nam truyền đạt nội dung cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy tắc tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn, cũng như cách nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp khi điều khiển phương tiện.

dsc04808.jpg
Học sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá toàn diện nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học. Ảnh: Quang Trương

Phần thực hành diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với các bài tập rèn luyện kỹ năng điều khiển xe, giữ thăng bằng, phanh khẩn cấp, cua vòng và tư thế ngồi sau xe an toàn.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, học sinh được trực tiếp trải nghiệm và thực hành trên mô hình, qua đó nắm vững kỹ năng lái xe đúng cách, an toàn và tự tin hơn khi tham gia giao thông.

Kết thúc chương trình, học sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá toàn diện nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học.

