Đại biểu HĐND phường Thống Nhất đối thoại với trẻ em

(GLO)- Sáng 30-9, các đại biểu HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tiếp xúc, đối thoại với 70 học sinh tiêu biểu đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các em học sinh đã gửi đến đại biểu HĐND phường 23 câu hỏi, tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như: an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng-chống bạo lực học đường, phòng ngừa đuối nước, an toàn thực phẩm, xây dựng sân chơi, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ học tập…

Quang cảnh chương trình. Ảnh: B.B

Các ý kiến, kiến nghị đều được đại diện HĐND, UBND phường cùng các cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời, giải đáp cụ thể.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt đánh giá cao tinh thần chủ động, mạnh dạn của các em học sinh. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Học sinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại chương trình. Ảnh: B.B

Dịp này, Thường trực HĐND phường đã trao 70 suất quà cho các các học sinh tham dự chương trình.