Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội nghị khoa học lần thứ nhất

(GLO)- Ngày 17-1, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ nhất với chủ đề: “Kế thừa - Sáng tạo - phát triển bền vững”. Tham gia hội nghị có nhiều bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện tuyến Trung ương và cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị khoa học được tổ chức trực tiếp tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và trực tuyến với đầu cầu Phú Thọ cùng sự tham gia của các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Ông Phạm Văn Học - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hệ thống Y tế Hùng Vương, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Văn Học - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hệ thống Y tế Hùng Vương, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ: Trong bối cảnh ngành Y tế không ngừng đổi mới và phát triển, yêu cầu đặt ra cho mỗi cơ sở khám chữa bệnh không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị, mà còn là liên tục cập nhật tri thức, làm chủ kỹ thuật mới và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn.

“Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, hội nghị khoa học hôm nay được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động chuyên môn trong năm vừa qua; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những ca bệnh điển hình và các giải pháp điều trị hiệu quả; cập nhật các tiến bộ mới trong lĩnh vực hồi sức, tim mạch, ngoại khoa và điều trị ung bướu. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để đội ngũ y - bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nói riêng, các đơn vị y tế trong tỉnh nói chung học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành, qua đó tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh” - Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhấn mạnh.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ nhất của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai có sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến trung ương, trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều báo cáo chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực hồi sức - tim mạch - ngoại khoa - ung bướu...

Trong đó có một số chuyên đề đáng chú ý như: Cập nhật điều trị Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) với phần trình bày của Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Thạch - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai; Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh Tim mạch với phần trình bày của bác sĩ CKII Văn Đức Hạnh - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; Phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trong điều trị ung thư trực tràng của Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Trọng - Bệnh viện K; Ứng dụng ICG trong phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày qua phần trình bày của Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Văn Linh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Xu hướng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong ung thư phụ khoa: Bài học từ ung thư cổ tử cung với phần trình bày của Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Hà - Bệnh viện K…

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Thạch - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai báo cáo chuyên đề: Cập nhật điều trị Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Ảnh: Như Nguyện

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi chuyên môn và những vấn đề thắc mắc cũng sẽ được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp giải đáp.