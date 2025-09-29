Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam

THẢO KHUY
(GLO)-Ngành Y tế Gia Lai vừa ghi thêm một dấu ấn khi bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh), được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam diễn ra ngày 27-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), với sự tham dự của hơn 300 bác sĩ đến từ 66 bệnh viện trên cả nước. PGS.TS Lê Văn Trường được bầu làm Chủ tịch Hội, cùng 6 Phó Chủ tịch, trong đó có bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung.

gen-h-ban-chap-hanh-hoi-can-thiep-mach-than-kinh-viet-nam.jpg
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (người thứ 6, hàng đầu tiên từ phải sang) cùng Ban chấp hành Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Việc thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, nhằm tập hợp đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực này; thống nhất hướng dẫn chuyên môn, xây dựng phác đồ điều trị, phát triển nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

bac-si-nguyen-van-trung-tai-dai-hoi-hoi-can-thiep-mach-than-kinh-viet-nam.jpg
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (đầu tiên, hàng thứ 2) tham dự Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Sự góp mặt của bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung trong Ban Chấp hành đầu tiên không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn, mà còn là niềm tự hào của ngành Y tế Gia Lai, góp phần đưa y học địa phương hội nhập sâu rộng với cả nước.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (SN 1978, quê phường Bình Định) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh từ năm 2010. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2024 và từng nhận nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen, Huy hiệu “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh; các giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh; được vinh danh Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ của tỉnh.

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa: M.T

“Bỏ túi” những cách giúp giảm ê buốt răng

(GLO)- Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Với vài bí quyết đơn giản “bỏ túi”, bạn hoàn toàn có thể giảm cảm giác khó chịu này và bảo vệ răng miệng khỏe mạnh hơn.

Lực lượng QLTT tuyên truyền tại 1 cơ sở kinh doanh ở khu vực Trường THCS Quang Trung (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm

(GLO)- Dịp đầu năm học 2025 - 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh quanh các trường học. Qua đó, góp phần để học sinh an toàn hơn, phụ huynh yên tâm hơn.

