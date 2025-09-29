Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam

Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam diễn ra ngày 27-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), với sự tham dự của hơn 300 bác sĩ đến từ 66 bệnh viện trên cả nước. PGS.TS Lê Văn Trường được bầu làm Chủ tịch Hội, cùng 6 Phó Chủ tịch, trong đó có bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung.
Việc thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, nhằm tập hợp đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực này; thống nhất hướng dẫn chuyên môn, xây dựng phác đồ điều trị, phát triển nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.
Sự góp mặt của bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung trong Ban Chấp hành đầu tiên không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn, mà còn là niềm tự hào của ngành Y tế Gia Lai, góp phần đưa y học địa phương hội nhập sâu rộng với cả nước.
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (SN 1978, quê phường Bình Định) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh từ năm 2010. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2024 và từng nhận nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen, Huy hiệu “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh; các giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh; được vinh danh Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ của tỉnh.