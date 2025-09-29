Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam

(GLO)-Ngành Y tế Gia Lai vừa ghi thêm một dấu ấn khi bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh), được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam diễn ra ngày 27-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), với sự tham dự của hơn 300 bác sĩ đến từ 66 bệnh viện trên cả nước. PGS.TS Lê Văn Trường được bầu làm Chủ tịch Hội, cùng 6 Phó Chủ tịch, trong đó có bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (người thứ 6, hàng đầu tiên từ phải sang) cùng Ban chấp hành Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Việc thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, nhằm tập hợp đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực này; thống nhất hướng dẫn chuyên môn, xây dựng phác đồ điều trị, phát triển nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung (đầu tiên, hàng thứ 2) tham dự Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Sự góp mặt của bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung trong Ban Chấp hành đầu tiên không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn, mà còn là niềm tự hào của ngành Y tế Gia Lai, góp phần đưa y học địa phương hội nhập sâu rộng với cả nước.