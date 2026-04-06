Cơ thủ Huỳnh Xuân Châu vô địch Giải billiards 3 băng tranh cúp CLB NZ 2026

(GLO)- Chiều 5-4, cơ thủ Huỳnh Xuân Châu (phường Quy Nhơn) đã vượt qua Lê Minh Luyện (phường Tam Quan) với tỷ số 35-30 trong trận chung kết để giành chức vô địch Giải billiards 3 băng tranh cúp câu lạc bộ (CLB) NZ 2026.

Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu trong màu áo đội tuyển billiards Gia Lai cùng bản lĩnh vững vàng, cơ thủ Huỳnh Xuân Châu liên tục dẫn điểm ngay từ những lượt cơ đầu tiên và duy trì lợi thế cho đến khi khép lại trận đấu.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và có thời điểm rút ngắn khoảng cách đáng kể, nhưng cơ thủ Lê Minh Luyện vẫn thiếu một chút may mắn để tạo nên cú ngược dòng thành công.

Đại diện CLB billiards 3 băng NZ (ngoài cùng bên trái) trao phần thưởng cho các cơ thủ đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: H.V

Với chức vô địch, Huỳnh Xuân Châu nhận phần thưởng trị giá 12 triệu đồng; Lê Minh Luyện giành vị trí á quân với phần thưởng 5 triệu đồng.

Hai cơ thủ Thanh Dũng (xã Phù Mỹ) và Minh Duy (phường Quy Nhơn Nam) đồng hạng ba. Cơ thủ Vũ Trường (Quảng Ngãi) nhận giải series cao điểm nhất (15 điểm).

Giải billiards 3 băng tranh cúp CLB NZ 2026 khởi tranh từ ngày 3-4 tại CLB NZ (phường Quy Nhơn) với sự tham gia của 137 cơ thủ đến từ các CLB trong và ngoài tỉnh.