Quy Nhơn United “ngã ngựa”, mất vị trí trong top 3 sau vòng 17 Giải hạng Nhất Quốc gia

(GLO)- Chiều 3-5, thất bại trong chuyến hành quân đến sân Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh), CLB Quy Nhơn United đã để CLB TP. Hồ Chí Minh soán ngôi trên bảng xếp hạng. Thất bại tại vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 đã khiến đội bóng đất võ rơi khỏi top 3.

Dù nắm lợi thế về điểm số trước giờ bóng lăn, Quy Nhơn United lại nhập cuộc lúng túng và sớm bộc lộ những “kẽ hở” trước sức ép dồn dập từ CLB TP. Hồ Chí Minh. Đội bóng đất võ đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng; các pha tổ chức tấn công thiếu sự gắn kết, rời rạc và không tạo được đột biến.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ của hiệp 1. Phút 45+2, sai lầm đáng tiếc của Đức Hữu trong vòng cấm đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang phải chịu quả phạt đền. Tiền đạo Jermie Lynch của CLB TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, khai thông thế bế tắc và đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

CLB Quy Nhơn United (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước sức ép của CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: Quy Nhơn United

Bước sang hiệp hai, khi những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Quy Nhơn United còn chưa kịp đem lại tín hiệu tích cực thì họ phải nhận thêm “gáo nước lạnh” từ đoàn quân của huấn luyện viên Minh Phương. Phút 54, Quốc Hoàng bên phía đội chủ nhà đã có khoảnh khắc tỏa sáng với một cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Mọi nỗ lực ngược dòng của đội bóng đất võ chính thức tan thành mây khói ở phút 64. Jermie Lynch một lần nữa gieo sầu cho đội khách với pha lập công hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi cách biệt 3-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác.

Với kết quả này, một cuộc hoán đổi vị trí đã diễn ra trên bảng xếp hạng. CLB Quy Nhơn United tạm tụt xuống vị trí thứ 4 với 27 điểm, nhường lại vị trí thứ 3 cho CLB TP. Hồ Chí Minh (28 điểm).

Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, CLB Đồng Tháp và Trẻ PVF-CAND cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, cuộc đối đầu muộn nhất diễn ra trên sân Nha Trang giữa Khatoco Khánh Hòa và Xuân Thiện Phú Thọ cũng kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại 1-1.

Ngày 8-5, Quy Nhơn United sẽ chạm trán CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

​

​