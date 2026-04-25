Trường Đại học Quy Nhơn vô địch Giải bóng đá tranh cúp Hùng Vương lần thứ XV

Cụ thể, đội Trường Đại học Quy Nhơn đã vượt qua đội Trường Đại học Quang Trung với tỷ số 4-3 từ những loạt sút luân lưu (2 hiệp chính hòa 2-2). Đồng giải ba là đội bóng Bệnh viện Quân y 13 và Agribank Chi nhánh Bình Định.
Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Hùng Vương lần thứ XV - 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-4, với sự tham gia của 6 đội bóng đến từ các đơn vị: Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Đại học FPT, Bệnh viện Quân y 13 và Agribank Chi nhánh Bình Định.
Các đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt theo luật bóng đá 7 người, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Đây là hoạt động được các đơn vị duy trì nhiều năm qua nhân Giỗ Tổ Hùng Vương.