FC Quảng cáo Trần Gia vô địch Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I

(GLO)- Chiều 26-4, trên sân bóng đá Tỉnh đoàn Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), FC Quảng cáo Trần Gia đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi thắng đậm FC Trung Phong Mang Yang với tỷ số 4-0, lên ngôi vô địch Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I - 2026.

Để góp mặt ở trận đấu cuối cùng Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I, cả hai đội bóng đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh.

Ở bán kết, FC Trung Phong Mang Yang gây bất ngờ khi đánh bại FC Bãi Biển trên loạt sút luân lưu. Trong khi đó, FC Quảng cáo Trần Gia đã vượt qua đại diện đến từ Đắk Đoa là FC Ngọc Nghĩa với tỷ số 4-1.

Một pha bóng trong trận chung kết giữa FC Quảng cáo Trần Gia (bên phải) và FC Trung Phong Mang Yang. Ảnh: ĐVCC

Bước vào trận chung kết, đội bóng của ông bầu Trung Puyol - FC Trung Phong Mang Yang nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng thành công.

Ngược lại, FC Quảng cáo Trần Gia lại cho thấy sự sắc sảo. Tận dụng sai lầm của lão tướng Lê Khả Trung, tiền đạo Trường Dũ nhanh chân dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0.

Sau đó, trong ngày sinh nhật của mình, Duy Nhất cũng đã tỏa sáng với pha lập công quan trọng, nhân đôi cách biệt cho FC Quảng cáo Trần Gia.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Quốc Bảo và Hoài Nam lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 4-0, góp công đưa FC Quảng cáo Trần Gia lên ngôi vô địch với thành tích bất bại tại giải đấu này.

FC Quảng cáo Trần Gia nâng cúp vô địch Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định năm 2026 sau chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0. Ảnh: ĐVCC

Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I - 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 26-4, quy tụ 6 đội bóng tham gia tranh tài. Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (theo luật thi đấu bóng đá 7 người), chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết.

Để tạo tính hấp dẫn cho giải đấu, Ban tổ chức cho phép các đội bóng được tăng cường thêm 3 cầu thủ sau vòng bán kết. Một số đội bóng đã chiêu mộ nhiều “siêu phủi” như: Kông Kuba, Tài Di Maria, Quân Eto, Phúc “Lũi”, Bảo “đen”…

Sức hút từ những cầu thủ nổi tiếng không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động trên sân cỏ mà còn giúp giải đấu ghi nhận gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Chí Tuyên - Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các giải đấu quy mô, góp phần đưa bóng đá phong trào Gia Lai trở lại thời điểm sôi động như đầu những năm 2000”.