Ủy ban nhân dân xã Đức Cơ khen thưởng nữ võ sĩ Kpă H’Hà Mi

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 24-4, UBND xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, hội thi, cuộc thi năm 2026. Trong đó có nữ võ sĩ người Jrai Kpă H’Hà Mi.

Dịp này, UBND xã Đức Cơ đã tặng giấy khen cùng phần thưởng 9 triệu đồng cho Hà Mi sau thành tích giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan từ ngày 7 đến 12-4.

UBND xã Đức Cơ tặng giấy khen cùng phần thưởng 9 triệu đồng cho nữ võ sĩ Jrai Kpă H'Hà Mi. Ảnh: Nam Lê

Thành tích của nữ võ sĩ Jrai đã góp phần giúp đội tuyển Kickboxing Việt Nam xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn tại giải đấu, sau đoàn chủ nhà Thái Lan và Uzbekistan.

Hà Mi sinh năm 2013 tại làng Lung Prông, xã Đức Cơ. Từ năm 11 tuổi, em đã bắt đầu tập luyện kickboxing tại Câu lạc bộ Xoan Phạm ở xã Đức Cơ. Nhờ tài năng cùng thể hình nổi bật, Hà Mi đã được tuyển vào đội Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Đức Cơ đã biểu dương nỗ lực của vận động viên trẻ đã mang về thành tích cho quốc gia tại giải đấu quốc tế, làm rạng danh Gia Lai cũng như quê nhà Đức Cơ. Đồng thời, mong muốn Hà Mi tiếp tục cố gắng, trui rèn để trở thành võ sĩ xuất sắc, cống hiến cho thể thao.

Nhiều cá nhân đã được UBND xã Đức Cơ khen thưởng khi đạt thành tích cao ở các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh và quốc gia. Ảnh: Nam Lê

Trong dịp này, UBND xã Đức Cơ trao giấy khen cho 22 cá nhân đã có thành tích liên quan các sự kiện như: Vòng chung kết cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc; Sân chơi kỹ năng sống trên internet cấp quốc gia; Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh…

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

