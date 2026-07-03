Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Gia Lai: Tổng duyệt chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Sáng 3-7, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Miền đất sử thi” tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026. 

Dự buổi tổng duyệt có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Nhà hát cùng các nghệ nhân góp mặt tại hội diễn.

0e7e2101a8e229bc70f3.jpg
Các nghệ nhân trình diễn tiết mục “Chiêng kể chuyện đại ngàn”. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình gồm 5 tiết mục: Bài chiêng “Chiêng kể chuyện đại ngàn”; kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông”; dân ca Jrai “Glong rơi glong mơ ơi”; song ca nam nữ “Đêm hội cồng chiêng” và hòa tấu nhạc cụ “Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới”.

Các tiết mục đã tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ với tiếng cồng chiêng, đêm kể khan bên bếp lửa nhà rông và các sinh hoạt cộng đồng, qua đó ca ngợi sự đổi thay của buôn làng và cuộc sống ấm no; khẳng định Gia Lai đang vươn mình mạnh mẽ, đưa bản sắc văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, đưa du lịch trở thành nhịp cầu kết nối bốn phương.

6c54888402678339da76.jpg
Đêm kể khan bên bếp lửa nhà rông được tái hiện trong chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Miền đất sử thi”. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng tham gia Hội diễn lần này, tối 2-7, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai cũng tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh” gồm 5 tiết mục hát múa, bài chòi, hòa tấu…

Diễn ra tại TP. Huế từ ngày 4 đến 8-7, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 là hoạt động văn hóa có quy mô toàn quốc, thu hút gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên tham dự.

Đây là dịp để các địa phương quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc các vùng miền; tạo không gian giao lưu, hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Một bậc thầy chỉnh chiêng

Nay Phai - Bậc thầy chỉnh chiêng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (SN 1954, ở tổ dân phố 3, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dành phần lớn cuộc đời rong ruổi theo tiếng chiêng khắp vùng hạ lưu sông Ba và nhiều địa phương ở Tây Nguyên.

Mỗi miền một hương vị trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Mỗi miền một hương vị trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Văn hóa

(GLO)- Tết Đoan Ngọ, diễn ra vào ngày mùng 5-5 Âm lịch, là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Dù cùng mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe và mùa màng thuận lợi, mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở mỗi vùng miền lại mang những nét đặc trưng riêng.

Lăng Ông Nam Hải ở xã đảo Nhơn Châu hiện lưu giữ hai đạo sắc phong triều Nguyễn được người dân xem như “báu vật” của làng biển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong

Văn hóa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), những đạo sắc phong thời nhà Nguyễn được người dân gìn giữ suốt gần một thế kỷ tại Lăng Ông Nam Hải và đình làng Nhơn Châu. Qua bao biến động thời gian, những sắc phong này không chỉ là cổ vật quý hiếm mà còn mang “hồn cốt” văn hóa biển đảo.

Tọa đàm khoa học Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương

Tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương

Văn hóa

(GLO)- Sáng 13-6, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương - Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương - Từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

null