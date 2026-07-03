Gia Lai: Tổng duyệt chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền

Dự buổi tổng duyệt có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Nhà hát cùng các nghệ nhân góp mặt tại hội diễn.

Các nghệ nhân trình diễn tiết mục “Chiêng kể chuyện đại ngàn”. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình gồm 5 tiết mục: Bài chiêng “Chiêng kể chuyện đại ngàn”; kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông”; dân ca Jrai “Glong rơi glong mơ ơi”; song ca nam nữ “Đêm hội cồng chiêng” và hòa tấu nhạc cụ “Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới”.

Các tiết mục đã tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ với tiếng cồng chiêng, đêm kể khan bên bếp lửa nhà rông và các sinh hoạt cộng đồng, qua đó ca ngợi sự đổi thay của buôn làng và cuộc sống ấm no; khẳng định Gia Lai đang vươn mình mạnh mẽ, đưa bản sắc văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, đưa du lịch trở thành nhịp cầu kết nối bốn phương.

Đêm kể khan bên bếp lửa nhà rông được tái hiện trong chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Miền đất sử thi”. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng tham gia Hội diễn lần này, tối 2-7, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai cũng tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh” gồm 5 tiết mục hát múa, bài chòi, hòa tấu…

Diễn ra tại TP. Huế từ ngày 4 đến 8-7, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 là hoạt động văn hóa có quy mô toàn quốc, thu hút gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên tham dự.

Đây là dịp để các địa phương quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc các vùng miền; tạo không gian giao lưu, hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.