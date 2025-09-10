Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

1. Festival Nhiếp ảnh trẻ là sự kiện được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Năm 2025, từ hơn 2.000 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 2 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ và 7 giải khuyến khích.

Trong đó, tác giả Phan Minh Thọ (33 tuổi, ở xã Tuy Phước Đông) xuất sắc đạt HCV thể loại ảnh ý tưởng với bộ ảnh Phía sau điểm số và giải khuyến khích thể loại ảnh hiện thực với bộ ảnh Thể thao nghệ thuật đường phố.

Tác giả Phan Minh Thọ bên bộ ảnh được trao HCV Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025. Ảnh: NVCC

Nhiếp ảnh gia Minh Thọ cho biết, do gia đình có truyền thống làm nghề ảnh dịch vụ nên anh được tiếp xúc với máy ảnh từ sớm. Từ năm 2015, anh bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật với chủ đề là những khoảnh khắc đời thường xứ biển.

Dần dà, ngoài ảnh hiện thực, Minh Thọ còn bị thu hút bởi ảnh ý tưởng. “Thể loại này khó ở chỗ, ngoài kỹ thuật thì yếu tố quyết định là tư duy sáng tạo. Nó cũng khá kén người chơi vì cần sự kiên nhẫn và đầu tư để tạo ra bộ ảnh vừa có câu chuyện, vừa có giá trị nghệ thuật”, anh nhìn nhận.

Bộ ảnh Thể thao nghệ thuật đường phố của tay máy Phan Minh Thọ. Ảnh: NVCC

Về bộ ảnh Phía sau điểm số, anh cho hay từ việc lên ý tưởng, thực hiện đến hoàn thiện mất khoảng 2 tháng. “Về kỹ thuật thì không quá phức tạp, nhưng về nội dung tôi phải suy nghĩ rất nhiều vì năm nay Ban tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ quy định bộ ảnh chỉ có đúng 5 tấm. Lần đầu chụp xong, tôi mất 1 tuần hậu kỳ nhưng vẫn chưa ưng ý nên phải nhờ người mẫu chụp lại mới thể hiện được đúng ý đồ”, Minh Thọ kể.

Nhờ vậy, bộ ảnh đã khái quát và cảnh báo về một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay: Vì bệnh sính thành tích, phụ huynh sẵn sàng lập trình, áp đặt mọi thứ lên con em mình chỉ để có những bức ảnh điểm 10 khoe trên mạng xã hội. Vô thức chạy theo điểm số, các em nhỏ chỉ cảm thấy gánh nặng mà quên mất ý nghĩa thực sự của việc học.

Tác phẩm Âm vang đại ngàn là một trong 4 tác phẩm của Huỳnh Bá Tính được chọn triển lãm tại Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025.

“Với tôi, nhiếp ảnh không chỉ dừng ở cái đẹp bề ngoài mà còn là phương tiện phản ánh đời sống, khơi gợi suy nghĩ và truyền cảm hứng. Một bức ảnh có thể mở ra góc nhìn mới, thậm chí chạm đến những vấn đề xã hội sâu sắc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, có trách nhiệm đưa hơi thở thời đại vào tác phẩm, góp tiếng nói cho những giá trị nhân văn và lan tỏa năng lượng tích cực. Ảnh không chỉ để ngắm mà còn để nhắc nhở, khích lệ và kết nối với nhau…”, Minh Thọ chia sẻ.

Từ những suy nghĩ đầy trách nhiệm khi cầm máy, Minh Thọ đã đạt nhiều giải thưởng khác như: HCV PSA (Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ) năm 2019; giải nhất Cuộc thi ảnh Nông nghiệp - nông dân - nông thôn Bình Định năm 2023; giải nhì và khuyến khích Cuộc thi ảnh Văn hóa Đất Mới 2024; giải nhì Cuộc thi ảnh nghệ thuật Bình Định 2025…

2.

Tại Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025, Gia Lai còn có 6 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm, riêng anh Huỳnh Bá Tính (35 tuổi, phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Pleiku) là tay máy có nhiều tác phẩm được trưng bày nhất. Đó là các bức: Âm vang đại ngàn, Chung vui, Quyết liệt trên đường đua, Vòng xoang nối tình quân dân.

Tác phẩm Chung vui của Huỳnh Bá Tính

Tốt nghiệp Khoa Lịch sử - Trường ĐH Quy Nhơn rồi về công tác tại Bảo tàng Pleiku, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hướng đam mê về nhiếp ảnh. Tuy nhiên, khi được giao 1 chiếc máy ảnh chụp các hoạt động, sự kiện lớn của đơn vị để làm tư liệu, phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, anh bị hút vào lúc nào không hay.

Qua những đợt rong ruổi điền dã, nét đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa và con người ở các buôn làng đã mang lại cho anh cảm hứng sâu sắc để bấm máy. Nhằm thỏa niềm ham thích, anh mua thêm 1 chiếc máy ảnh nữa, những mong bắt trọn các “khoảnh khắc vàng”.

Không chơi ảnh chuyên nghiệp, nhưng từ nỗ lực tự mày mò và nhờ sự góp ý chân tình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở phố núi, về đề tài, bố cục, ánh sáng, cái tên Huỳnh Bá Tính bước đầu được ghi nhận qua những tác phẩm khẳng định dấu ấn ở mảng đề tài Tây Nguyên, lễ hội, sinh hoạt đời thường.

Năm 2022, tác phẩm Cùng nhau bảo tồn di sản của tác giả Bá Tính đạt giải ba tại Cuộc thi ảnh Nét đẹp người phụ nữ ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Công đoàn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024, anh có 4 tác phẩm được chọn trưng bày.

Lần đầu tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023, Bá Tính không có tấm nào vào triển lãm. Vì vậy, việc 4 tác phẩm lọt “mắt xanh” của Ban tổ chức để ra mắt công chúng tại triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025 đã là một bước tiến đáng khích lệ. Tính cho hay, anh vui vì tác phẩm của mình được đón nhận, nhiều bức góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà. Đơn cử, tác phẩm Chung vui ghi lại cảnh một du khách nước ngoài đang cười sảng khoái khi chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân dân tộc thiểu số đã cho thấy sự cởi mở chào đón và tinh thần hội nhập.