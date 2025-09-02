Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Ngay tại khu vực sảnh của một số rạp, không gian được "tô thắm" sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Trước những tấm poster nổi bật của "Mưa đỏ", nhiều khán giả hào hứng chụp ảnh, check-in để lưu giữ khoảnh khắc.

Nhiều khán giả đến quầy đặt vé xem phim "Mưa đỏ" tại Rạp chiếu phim Starlight Quy Nhơn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Khán giả hào hứng check-in bên poster "Mưa đỏ" trước khi vào rạp thưởng thức phim. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Gia đình check-in bên poster phim tại rạp chiếu phim CGV Quy Nhơn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại rạp chiếu phim CGV Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), “Mưa đỏ” chính thức khởi chiếu từ ngày 21-8 và ngay lập tức trở thành tâm điểm tại rạp. Chỉ sau một ngày khởi chiếu, số suất chiếu được tăng cường, chiếm tới 90% tổng số suất trong ngày. Theo bà Lưu Thùy Na-Quản lý rạp chiếu phim CGV Quy Nhơn, riêng trong ngày 1-9, rạp đã bố trí 15 suất chiếu tại 3 phòng, với tổng cộng 1.866 vé phục vụ khán giả.

Một số khán giả đặt vé sớm qua ứng dụng để chắc suất xem "Mưa đỏ". Ảnh: Huỳnh Vỹ

Đặc biệt, nhằm tri ân các cựu chiến binh Việt Nam, CGV còn triển khai chương trình tặng vé miễn phí xem phim "Mưa đỏ" dành cho các cựu chiến binh hoặc khách mặc quân phục khi đến rạp. Chương trình áp dụng cho tất cả các suất chiếu từ ngày 31-8 đến hết 3-9 trên toàn hệ thống CGV.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn xem phim "Mưa đỏ" để hiểu thêm về 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Anh Nguyễn Việt Cường (ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết: "Tôi đưa cả gia đình đi xem phim. Bộ phim phần nào diễn tả được tính khốc liệt của chiến tranh, đặc biệt là ở thành cổ Quảng Trị-nơi tôi từng đến và nghe thuyết minh về 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng của quân và dân ta. Cha tôi cũng từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nên khá tâm đắc với nhiều tình tiết trong phim".

Nhiều gia đình trẻ đã cùng nhau đến rạp xem "Mưa đỏ" như một cách ôn lại lịch sử và truyền cho con em niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ngoài ra, "Mưa đỏ" còn thành công trong việc đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ nhờ lối kể chuyện hiện đại, nhịp phim chặt chẽ, hình ảnh giàu cảm xúc và âm nhạc lay động.

Chia sẻ sau khi xem phim, chị Nguyễn Mỹ Duyên (phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động về một số phân cảnh miêu tả khá chân thực về cảnh bom đạn trên chiến trường, sự hy sinh kiên cường bám trận địa để giữ gìn từng tấc đất ở Thành cổ… Bộ phim có những chi tiết bi thương mà tôi không thể tưởng tượng ra được, làm tôi thêm biết ơn và trân trọng công lao của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc".

Các suất chiếu "Mưa đỏ" đều chật kín khán giả. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại rạp Touch Cinema (phường Pleiku), suất chiếu "Mưa đỏ" cũng nhanh chóng kín chỗ, người dân phải xếp hàng từ sớm để mua vé xem phim. Trong hai ngày 1 và 2-9, rạp phim bố trí 24 suất chiếu mỗi ngày, từ 8 giờ 25 phút đến 22 giờ 30 phút. Mỗi phòng chiếu được trang bị 117 ghế đơn và 4 ghế đôi, phục vụ tối đa 125 khán giả cho mỗi suất chiếu.

Chiều 1-9, rạp chiếu phim Touch Cinema đón lượng lớn khán giả đến xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Lạc Hà

Người dân xếp hàng mua vé xem phim “Mưa đỏ”. Ảnh: Lạc Hà

Nhiều khán giả cho rằng thời điểm ra mắt cũng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim, nhờ được cộng hưởng với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Chị Rơ Lan Hằng (làng Đo, xã Ia Dơk) xúc động chia sẻ: “Xem phim trong dịp Quốc khánh khiến tôi xúc động hơn rất nhiều. Có lúc cả rạp lặng đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của khán giả. Mình hiểu rằng sự bình yên hôm nay có được không hề dễ dàng”.

“Mưa đỏ” là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Bộ phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Tính đến trưa ngày 1-9, theo thống kê của Box Office Viêtnam, bộ phim "Mưa đỏ" đã thu về trên 375 tỷ đồng.