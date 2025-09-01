Tặng phụ san mừng 80 năm Quốc khánh với nhiều trải nghiệm mới lạ

(GLO)-Sáng 1-9, Công ty In Nhân Dân Bình Định tổ chức tặng 20.000 ấn phẩm phụ san mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Báo Nhân Dân và 80 chiếc khăn quàng đỏ cho bạn đọc.

Hoạt động này diễn ra tại trụ sở Công ty In Nhân Dân Bình Định (339 Trần Hưng Đạo) và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (47 Nguyễn Huệ).

Phụ san mừng 80 năm Quốc khánh được trao tặng đến tay bạn đọc.

Ấn phẩm năm nay được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp giữa báo in và công nghệ số. Ngoài hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình và toàn văn áng văn bất hủ cùng 80 sự kiện nổi bật trong chặng đường 80 năm qua, phụ san còn mang đến cho độc giả nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Phụ san đăng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua.

Chỉ với một thao tác quét mã, bạn đọc có thể nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify, đăng tải phiên bản số của phụ san lên TikTok, hay tham gia các ứng dụng thực tế ảo để “xuyên không” về thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945. Thậm chí, công nghệ Checkin Deepfake cho phép người dùng chụp ảnh “selfie” trong bối cảnh lễ Độc lập thiêng liêng hay đưa kỳ đài Độc lập đến bất cứ không gian nào bằng thực tế ảo tăng cường.

Quầy tặng phụ san tại Công ty In Nhân Dân Bình Định.

Nhiều năm qua, phụ san của Báo Nhân Dân đã trở thành món quà tinh thần quen thuộc nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc. Với phiên bản kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kết hợp giữa chính luận, nghệ thuật và công nghệ được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ.