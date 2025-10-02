Phạm Công Quý: Hành trình ghi dấu ấn trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật

(GLO)- Từ đầu bếp, anh Phạm Công Quý (SN 1993, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã rẽ sang lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật và nhanh chóng ghi dấu ấn. Anh trở thành hội viên trẻ nhất của Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai và từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh trong nước.

Trọn đam mê với nhiếp ảnh nghệ thuật

Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của Phạm Công Quý bắt đầu từ năm 2016, khi còn là một đầu bếp, anh mua một chiếc máy ảnh nhỏ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường như một niềm yêu thích sau giờ làm việc. Đến năm 2019, chiếc máy ảnh hỏng khiến niềm đam mê tạm lắng xuống.

Mãi đến cuối năm 2021, Quý mới trở lại với ống kính máy ảnh bằng sự nghiêm túc và khát vọng theo đuổi lâu dài. Bước ngoặt đến khi anh có dịp gặp gỡ và học hỏi từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Nguyễn và Hòa Carol (tỉnh Gia Lai), những người mà anh đã ngưỡng mộ từ lâu.

Phạm Công Quý say mê với chiếc máy ảnh trên một chuyến tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Anh Quý chia sẻ: “Tôi đã mê ảnh do các chú, các anh chụp từ lâu, nhiều lúc xem tác phẩm mà ước một ngày nào đó mình cũng chụp được như vậy. Khi có cơ hội đi cùng, được chỉ dạy và học hỏi trực tiếp, tôi mới cảm nhận rõ ràng thế nào là nhiếp ảnh nghệ thuật. Không chỉ là bấm máy, mà còn là cách quan sát, cách kể một câu chuyện qua từng khung hình. Chính lúc đó, tôi thấy rõ con đường mình muốn theo đuổi và quyết tâm gắn bó lâu dài với nhiếp ảnh”.

Xuất phát muộn hơn nhiều bạn trẻ và không được đào tạo trong môi trường nghệ thuật, con đường đến với nhiếp ảnh của Phạm Công Quý gặp không ít khó khăn, thử thách. Anh tự nhận phong cách riêng vẫn còn đang trong quá trình tìm tòi, nhưng mỗi chuyến đi, mỗi ngày học hỏi từ phẩm của các nghệ sĩ đi trước đều giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm và cảm hứng sáng tạo.

Quý luôn dành sự ưu tiên cho đề tài quê hương Gia Lai với những lễ hội, phong tục truyền thống và cảnh sắc núi rừng hùng vĩ. Trong đó, anh đặc biệt say mê chụp suối và thác nước để ghi nhận vẻ đẹp hoang sơ và mạnh mẽ của đại ngàn, đồng thời cũng tìm cách thể hiện hình ảnh cuộc sống đang đổi thay nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.

Sau nhiều nỗ lực bền bỉ, cuối năm 2023, Phạm Công Quý chính thức trở thành hội viên Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai. Chỉ trong vài năm, các tác phẩm của Quý đã được chọn triển lãm tại nhiều cuộc thi uy tín do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) bảo trợ, trong đó có Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2021-2024. Anh cũng tham gia nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, tiêu biểu là “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại Hà Nội năm 2024, cùng nhiều triển lãm cấp khu vực và quốc gia trong cùng thời gian.

Hành trình sáng tác và hậu phương đồng hành

Một kỷ niệm khó quên với Quý là chuyến đi sáng tác từ ngày 1 đến 10-7-2025 tại vùng biển Đề Gi và Nhơn Lý. Đúng vào thời điểm rừng núi Gia Lai giao hòa cùng biển cả Bình Định sau khi 2 tỉnh sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, chuyến đi ấy càng trở nên ý nghĩa.

Lần đầu tiên đối diện với nắng gió dữ dội giữa biển khơi, Quý may mắn ghi lại cảnh một gia đình cá voi săn mồi, khoảnh khắc hiếm có và tuyệt đẹp. Với anh, đó không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là kỷ niệm sâu sắc, ghi dấu bước chuyển mình của quê hương và hành trình nghệ thuật mà anh kiên trì theo đuổi.

Phạm Công Quý trong chuyến đi đáng nhớ ở biển Đề Gi và Nhơn Lý. Ảnh: NVCC

Anh Quý hào hứng kể: “Sinh ra ở phố núi, cả tuổi thơ tôi chỉ biết đến núi rừng và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được lênh đênh giữa biển khơi. Khi con thuyền nhỏ chao đảo trong gió lớn, tôi choáng váng, thậm chí có lúc muốn bỏ máy xuống. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy đến, trước mắt tôi là cả một gia đình cá voi gồm bố, mẹ và con cùng nhau săn mồi. Nhìn qua ống kính, tôi vừa run rẩy vừa thấy mình may mắn tột cùng, như được chứng kiến một phép màu của thiên nhiên. Đó là giây phút mà tôi tin rằng mình sẽ mang theo suốt cả đời, không chỉ là kỷ niệm trong nghề mà còn là món quà vô giá mà nhiếp ảnh dành cho tôi”.

Sau gần 4 năm nghiêm túc theo đuổi nhiếp ảnh, Quý không chỉ gặt hái thành tích cá nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương qua những tác phẩm giàu cảm xúc. Trong thời đại mạng xã hội phát triển rất mạnh mẽ, anh đã tận dụng để lan tỏa hình ảnh quê hương, góp phần thu hút du khách và giữ gìn niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Bên cạnh niềm đam mê sáng tác, sự ủng hộ từ gia đình nhỏ đã tiếp sức để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

“Nếu không có vợ hậu thuẫn, chắc tôi khó đi đến cùng với đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Nhiều chuyến đi xa, vợ cùng tôi vừa mưu sinh, vừa tranh thủ sáng tác. Nhờ vậy, tình cảm vợ chồng càng gắn bó và cô ấy cũng hiểu hơn những vất vả phía sau một bức ảnh. Tôi tin rằng chỉ cần giữ vững đam mê và gắn bó với văn hóa quê hương, mỗi tác phẩm sẽ trở thành một dấu ấn nhỏ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với mọi người”-anh Quý chia sẻ thêm.

Phạm Công Quý tác nghiệp cùng vợ giữa núi rừng Gia Lai. Ảnh: NVCC



Chị Vòng Thị Huyền (vợ anh Quý) chia sẻ: “Có chồng là nhiếp ảnh gia trẻ, tôi vừa lo vừa tự hào. Lo cho những chuyến đi xa, tốn kém và tiềm ẩn rủi ro, nhưng tôi trân trọng niềm đam mê ấy và sẵn sàng gánh vác việc gia đình để anh ấy yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Trong mắt tôi, anh Quý là người chỉn chu, hết mình vì nghệ thuật. Tôi thấy chồng trưởng thành từng ngày, những bức ảnh của anh sáng tác giàu cảm xúc và ngày càng được biết đến nhiều hơn nhờ chất liệu từ Tây Nguyên. Mong anh giữ lửa đam mê, tôi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và động viên”.

Phạm Công Quý luôn say mê trước vẻ hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

Trao đổi với P.V, ông Đào Phan Minh Cần-Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai-cho rằng: Phạm Công Quý là gương mặt trẻ đầy triển vọng, luôn thể hiện sự nghiêm túc, đam mê và tinh thần học hỏi cao. Ở Quý có sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng góc nhìn nghệ thuật mới mẻ, trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho bạn trẻ yêu nhiếp ảnh mà cả với anh chị em trong Chi hội.

"Chỉ trong thời gian ngắn, Quý đã góp phần quan trọng vào phong trào nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai bằng những tác phẩm giàu cảm xúc, được công chúng đón nhận. Chúng tôi kỳ vọng lớp trẻ như Quý sẽ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn thử nghiệm cái mới để vừa giữ lửa đam mê, vừa trở thành lực lượng kế thừa, đưa phong trào nhiếp ảnh tỉnh phát triển bền vững”-Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.