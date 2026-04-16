Ấm áp Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 cho các lưu học sinh Lào đang theo học và nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Trường Đại học Quy Nhơn; Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Gia Lai cùng hơn 160 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Quy Nhơn.

TS. Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các lưu học sinh Lào và gia đình. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể sinh viên Lào; đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích cao trong học tập của các em.

Những năm qua, dựa trên mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương Nam Lào, công tác giáo dục - đào tạo luôn được chú trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sợi dây gắn kết quan trọng trong quan hệ hữu nghị của tỉnh với các địa phương nước bạn.

Một tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Lào biểu diễn. Ảnh: Nhật Trường

Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn cùng các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đào tạo hơn 160 lưu học sinh Lào, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Lào.

Tết Bunpimay là dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân Lào, mang ý nghĩa đón năm mới, cầu mong những điều tốt đẹp và gắn kết cộng đồng.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay - một nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong dịp Tết Bunpimay của người Lào. Ảnh: Nhật Trường

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và sinh viên đã cùng thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay truyền thống và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc xứ sở hoa Chăm-pa.

Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương, giúp các lưu học sinh Lào xa quê đón Tết truyền thống đầm ấm, trọn vẹn.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn và các sở, ban, ngành của tỉnh tặng quà chúc mừng cho lưu học sinh Lào. Ảnh: Nhật Trường

Hoạt động này một lần nữa khẳng định vai trò của Trường Đại học Quy Nhơn trong việc xây dựng môi trường giáo dục hội nhập, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ.