Ấm áp Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn

VŨ HOÀNG
(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 cho các lưu học sinh Lào đang theo học và nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Trường Đại học Quy Nhơn; Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Gia Lai cùng hơn 160 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Quy Nhơn.

TS. Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các lưu học sinh Lào và gia đình. Ảnh: Nhật Trường

TS. Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các lưu học sinh Lào và gia đình. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể sinh viên Lào; đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích cao trong học tập của các em.

Những năm qua, dựa trên mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương Nam Lào, công tác giáo dục - đào tạo luôn được chú trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sợi dây gắn kết quan trọng trong quan hệ hữu nghị của tỉnh với các địa phương nước bạn.

Một tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Lào biểu diễn. Ảnh: Nhật Trường

Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn cùng các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đào tạo hơn 160 lưu học sinh Lào, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Lào.

Tết Bunpimay là dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân Lào, mang ý nghĩa đón năm mới, cầu mong những điều tốt đẹp và gắn kết cộng đồng.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay - một nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong dịp Tết Bunpimay của người Lào. Ảnh: Nhật Trường

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và sinh viên đã cùng thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay truyền thống và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc xứ sở hoa Chăm-pa.

Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương, giúp các lưu học sinh Lào xa quê đón Tết truyền thống đầm ấm, trọn vẹn.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn và các sở, ban, ngành của tỉnh tặng quà chúc mừng cho lưu học sinh Lào. Ảnh: Nhật Trường

Hoạt động này một lần nữa khẳng định vai trò của Trường Đại học Quy Nhơn trong việc xây dựng môi trường giáo dục hội nhập, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

