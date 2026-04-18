Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Hơn 1.200 học sinh tham gia chương trình “Em yêu khoa học”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ THANH
NGUYỄN SANG
(GLO)- Sáng 18-4, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Em yêu khoa học”.

Tại chương trình, hơn 1.200 học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn khoa học “bàn tay lửa”, máy phát tĩnh điện, khu trải nghiệm mô hình, trò chơi tư duy và khám phá vũ trụ...

Học sinh hào hứng trải nghiệm tiết mục "Bàn tay lửa". Ảnh: Nguyễn Sang

Theo Ban Tổ chức, việc đưa khoa học đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, khả năng quan sát và kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn đời sống.

Được biết, với mục tiêu lan tỏa niềm đam mê khoa học, góp phần xây dựng nền tảng cho thế hệ trẻ chủ động học tập, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt chương trình tại nhiều địa phương, nhất là những nơi còn hạn chế điều kiện tiếp cận với các mô hình học tập hiện đại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn

“Vũ trụ thu nhỏ” giữa lòng phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn là một lựa chọn tham quan thú vị đối với du khách, nhất là các em thiếu nhi khi đến phố biển Quy Nhơn. Được thiết kế với các mô hình trực quan, sinh động, Trung tâm còn khơi gợi niềm đam mê tìm tòi, chinh phục kiến thức khoa học trên mọi lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

