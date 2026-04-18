Hơn 1.200 học sinh tham gia chương trình “Em yêu khoa học”

(GLO)- Sáng 18-4, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Em yêu khoa học”.

Tại chương trình, hơn 1.200 học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn khoa học “bàn tay lửa”, máy phát tĩnh điện, khu trải nghiệm mô hình, trò chơi tư duy và khám phá vũ trụ...

Học sinh hào hứng trải nghiệm tiết mục "Bàn tay lửa". Ảnh: Nguyễn Sang

Theo Ban Tổ chức, việc đưa khoa học đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, khả năng quan sát và kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn đời sống.

Được biết, với mục tiêu lan tỏa niềm đam mê khoa học, góp phần xây dựng nền tảng cho thế hệ trẻ chủ động học tập, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt chương trình tại nhiều địa phương, nhất là những nơi còn hạn chế điều kiện tiếp cận với các mô hình học tập hiện đại.